Hybridiasiantuntijalta tiukka viesti Venäjän konsulaatista: Tätä Pandoran lipasta ei pidä avata

Venäjän konsulaatti pysykööt toistaiseksi Ahvenanmaalla. Tätä mieltä on Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen.

Hybridiuhkiin perehtynyt Savolainen sanoo Verkkouutisten haastattelussa suoraan, että konsulaatin asemaan ja sen taustalla olevaan sopimukseen puuttuminen antaisi Venäjälle propaganda-aseen.

– Mielestäni tätä konsulaatin sulkemista ei tule lähteä nyt toteuttamaan, sanoo Savolainen.

Suomessa valtiojohto eivätkä viranomaiset valmistele konsulaatin asemaan puuttumista. Konsulaatin sijainti Ahvenanmaalla ja vuoden 1940 sopimuksen nojalla Venäjälle annettu oikeus valvoa demilitarisoinnin toteutumista, ovat herättäneet kuitenkin arvostelua. Konsulaatin sulkemista on vaadittu myös kansalaisaloitteella.

Konsulaatin asema pohjautuu Suomen ja Neuvostoliiton väliseen sopimukseen vuodelta 1940. Vaikka olosuhteet ovat muuttuneet ja sopimuksen sanotaan syntyneen pakon edessä, Savolainen korostaa olemassa olevia faktoja, joita Venäjä voisi nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa käyttää hyväkseen.

– Se (sopimus) on voimassa olevaa oikeutta. Jos Suomi sen yksipuolisesti avaa, se johtaa Venäjän puolella mahdollisuuteen tehdä hurjaa propagandaa, ja periaatteessa mahdollisuuteen vaatia muidenkin kansainvälisten sopimusten avaamista. Sitten aletaan puhua kohta rajajärjestyssopimuksesta tai vaikka rauhansopimuksesta, Savolainen jatkaa.

Savolainen sanoo ymmärtävänsä syyt vaatia konsulaatin sulkemista, mutta:

– Tätä Pandoran lipasta ei nyt vaan pidä avata.

– Ymmärrän näkemykset konsulaatin sulkemiseksi, mutta tämä on sen verran monimutkainen asia, että tätä keskustelua ei mielestäni kannata avata. Konsulaatin turvallisuusuhka pitää neutralisoida sillä tavalla, että olemme riittävän tarkkoja, mitä sen ympärillä tapahtuu.

Savolainen pitää konsulaatin asemaa muutenkin ”rajallisena riskinä”:

– Jos konsulaatti suljettaisiin ja jos nähdään, että se on Venäjän sotilaallisten toimien valmistelujen tukipiste, he pystyvät kyllä järjestämään jostain siviilitiloista sen vastaavan toiminnan.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) korosti kesällä Verkkouutisten haastattelussa, että Ahvenanmaa on ”vahvan puolustuksen piirissä” eikä Venäjän konsulaatti siellä ole Suomelle turvallisuusriski. Häkkäsen sanoin ”tiedämme millin tarkkaan, mitä siellä tapahtuu tai on tapahtumatta”.