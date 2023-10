Ahvenanmaa-selvityksen teko on ”yksi tapa ohjata keskustelua”

Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg katsoo, että Suomi voisi irtisanoa Venäjän konsulaattia koskevan sopimuksen valvontaoikeuksineen ilman että Ahvenanmaan oikeudelliseen asemaan puututaan. Forsberg harmittelee Verkkouutisten Asiakysymys -videohaastattelussa, että demilitarisointi ja vuoden 1940 sopimus sekoitetaan julkisuudessa keskenään.

– Voisimme vedota olosuhteiden olennaiseen muutokseen. Ja tietysti on myös niin, että tuo sopimus tehtiin pakon uhan alla, Forsberg huomauttaa.

Ulkoministeriössä on paraikaa meneillään selvitys, jossa tarkastellaan Ahvenanmaan oikeudellista asemaa – mukaan lukien Venäjän konsulaatti. Ylen tietojen mukaan virkamiehet olisivat päätymässä siihen, ettei demilitarisointiin puututa ja myös Venäjän konsulaatti saisi jäädä Maarianhaminaan.

– Täytyisi tietysti lukea se selvitys, että näkisi sen oikeudellisen päättelyn, mikä siinä on. Nythän on kysymys siitä, missä mielessä oikeus on oikeutta ja politiikka on politiikkaa vai missä mielessä politiikkaa tehdään myöskin siihen, mitä on oikeutta, Forsberg pohdiskelee.

Hän pitää tilannetta myös mielenkiintoisena siltä kannalta, että yleinen mielipide on vahvasti sillä kannalla, ettei Venäjän konsulaattia Maarianhaminassa tarvita ja poliitikkojen olisi näin ollen helppo viedä asia halutessaan eteenpäin.

Forsberg ennakoi julkisen paineen asiassa kuitenkin hiljenevän, kun ulkoministeriön selvitys on valmistunut.

– Luulen, että se on yksi tapa ohjata sitä keskustelua, että tehdään tämä selvitys ja sen jälkeen toivotaan, että asia ei pyörisi koko ajan julkisessa keskustelussa.

Jos Venäjän konsulaatin asemaan ei selvityksen myötä haluta puuttua, Forsberg arvioi argumenttien liittyvän siihen, ettei konsulaatin asema uhkaa Suomea ja että haluamme pitää kiinni omalta osaltamme kansainvälisestä järjestyksestä ja sopimuksista, joita on solmittu.

Venäjän käyttäytyminen ja tapa suhtautua sopimuksiin asettaa tilanteen hänestä kuitenkin omaan valoonsa:

– Se tässä ongelma nimenomaan on ja sen takia se on niin irvokasta, että tällainen sopimus Suomen ja Venäjän välillä on.

EDIT kl 10.15: Korjattu jutun inressiin Forsbergin titteli kansainvälisen oikeuden professorista kansainvälisen politiikan professoriksi.