Petteri Orpo: Lähi-idän kriisi nostaa hintoja Suomessa

Hallitus on antanut valtiovarainministeriölle tehtävän kartoittaa erilaisia keinoja, jos Lähi-idän kriisi pitkittyy ja sen vaikutukset Suomen taloudelle syvenevät, totesi pääministeri Petteri Orpo (kok.) keskiviikkoiltana pitämässään tiedotustilaisuudessa Säätytalolla.

Hallitus oli keskiviikkona koolla iltakoulussa, jossa olivat esillä kehysriihivalmistelu sekä Lähi-idän kriisin vaikutus Suomeen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Päällimmäinen viesti on, että ymmärrämme kuinka nopeasti ja kovasti tämä kriisi iskee Suomeen ennen kaikkea energian hintojen nousun myötä. Jos kriisi pitkittyy ja syvenee, se tulee näkymään lämmityksen ja kuljetusten kustannuksissa ja ruoan hinnassa. Vaikutukset voivat olla erittäin vaikeita ja laajoja yhteiskunnassa ja todella kovia kotitalouksille, Orpo totesi tiedotustilaisuudessa.

Orpon mukaan johtopäätös tässä vaiheessa on se, että hallitus ei voi tehdä hätiköityjä ratkaisuja, vaan valtiovarainministeriö kartoittaa ensin erilaisia keinoja.

– Liikkumavaraa ei ole ja jokainen euro pitää käyttää viisaasti ja parhaalla mahdollisella tavalla, Orpo perusteli.

– Tilanne on vaikea ja suomalaisten puolesta harmittaa, että juuri kun alkoi näyttää paremmalta, niin taas tulee huonoja uutisia: korot ovat nousussa ja inflaatio pahenee, pääministeri jatkoi.

Orpolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa myös, onko jakeluvelvoitteen alentaminen yksi mahdollinen keino, mutta hänen mukaansa on vielä liian aikaista ottaa kantaa yksittäisiin keinoihin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) muistutti, että Lähi-idän kriisin takia talouden näkymä on erityisen epävarma ja haasteellinen eteenpäin.

– Konfliktin pituus on oleellinen sen suhteen, millaiset vaikutukset Suomeen tulevat olemaan. Kehyksessä on todella tiukka tilanne, ja siksi meillä ei ole yllättäviin tilanteisiin ja sodasta aiheutuviin seurauksiin puskureita. VM arvioi erilaisia vaihtoehtoja erityisesti tilanteeseen, että tämä kriisi pitkittyy.

Purra muistutti, että öljyn hinnan 10 prosentin korotus vaikuttaa keskimäärin taloutta leikkaavasti 0,1-0,3 prosenttiyksikköä. Öljyn hinta on nyt 30 prosenttia sotaa edeltävää tasoa korkeammalla.