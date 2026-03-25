Petteri Orpo raportoi EU-kokouksista – Ukrainan rahoitus ja energiariskit esillä

Ukrainan osalta esiin nousivat rahoitustarpeet sekä Venäjän iskut.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 19. maaliskuuta., AFP / LEHTIKUVA / JOHN THYS
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 19. maaliskuuta., AFP / LEHTIKUVA / JOHN THYS

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on raportoinut eduskunnan suurelle valiokunnalle viime viikon EU-kokousten keskeisiä keskusteluita Ukrainan tilanteesta sekä Lähi-idän kriisin vaikutuksista, eduskunta tiedottaa.

​Selvitys koski Brysselissä 19.–20. maaliskuuta pidettyä Eurooppa-neuvostoa sekä 19. maaliskuuta pidettyä eurohuippukokousta.

EU-maiden päämiesten Eurooppa-neuvostossa käsiteltiin laajasti Euroopan turvallisuustilannetta.

Pääministerin mukaan Ukrainan osalta esiin nousivat erityisesti rahoitustarpeet sekä Venäjän jatkuneet drooni- ja ohjusiskut. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistui keskusteluun videoyhteydellä ja kuvasi maan ajankohtaista tilannetta. Suomen puheenvuorossa pääministeri kertoi korostaneensa tarvetta edetä EU:n tukipäätöksissä.

Lähi-idän kriisin vaikutuksia arvioitiin Eurooppa-neuvostossa niin alueellisen turvallisuuden kuin Euroopan energiamarkkinoiden kautta. Pääministeri totesi, että energiahintojen vaihtelu heijastuu koko Euroopan talousnäkymiin, ja jäsenmaat odottavat komissiolta toimia tilanteen helpottamiseksi. Suomen energia-aseman todettiin olevan vahva puhtaan siirtymän ansiosta, mutta mahdollisen kriisin pitkittyminen voisi aiheuttaa laaja-alaisia vaikutuksia.

Kokouksessa käydyissä sisämarkkina- ja kilpailukykykeskusteluissa jäsenmaat korostivat pääministerin mukaan tarvetta vahvistaa EU:n talouden rakenteita.

Eurohuippukokouksessa painopiste oli pääministerin mukaan euroalueen taloustilanteessa sekä säästö- ja sijoitusunionin etenemisessä.

