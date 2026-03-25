Petteri Orpo SDP:lle ydinaseista: Se parlamentaarinen prosessi käydään nyt

Hallituksen ja oppositiopuolueiden näkemyserot ydinasekiistassa eivät lähentyneet pääministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla keskiviikkona eduskunnassa käydyn keskustelun jälkeen.

Orpo kertoi medialle keskusteluiden jatkuvan, mutta hallituksen tuovan esityksen ydinaserajoitusten purkamisesta suunnitellusti eduskuntaan. Lisäksi hän toisti, että ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon voidaan kirjata yhteisesti jaettu poliittinen näkemys siitä, ettei Suomesta tule ydinasevaltaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Me halutaan meidän Nato-jäsenyydestä ja sen mukanaan tuomasta ydinasepelotteesta täysi, maksimaalinen suoja. Me ei haluta, että siinä on rajoitteita, Orpo toisti eduskunnassa toimittajille hallituksen kannan, miksi lainsäädäntöä pitäisi ydinaserajoitteiden osalta purkaa. Orpon mukaan nykylainsäädännön rajoitukset ovat peruja YYA-Suomen ajoilta.

Vasemmisto-oppositiosta on vaadittu hallitusta vetämään henkselit esitykselleen ja aloittamaan valmistelun uudelleen parlamentaarisesti. Pääministerin mukaan hallituksella ei ole aikeita perääntyä:

– Se parlamentaarinen prosessi käydään nyt, ja eduskunta on se parlamentaarinen prosessi.

Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vahvisti eduskunnassa, että puolue on valmis tukemaan hallituksen esitystä ydinaserajoitusten purkamisesta. Keskustalle ydinasepolitiikan keskeisten periaatelinjausten kiteyttäminen selonteon muodossa riittää.

Poimintoja videosisällöistämme

Vasemmisto-oppositio oli täysin toisilla linjoilla, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman asteli toimittajien eteen.

– Meillä on hyvin erilainen käsitys siitä, mikä on parlamentaarinen prosessi, Lindtman totesi viitaten hallituksen askelmerkkeihin.

Lindtman vahvisti toimittajille SDP:n aikovan äänestää yhä hallituksen esitystä vastaan:

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Kyllähän tämä näyttää hyvin valitettavasti siltä, että hallitus pitää kiinni kannastaan erittäin tiukasti, että he aikovat tuoda esityksen, jossa kaikki nämä rajoitteet ydinenergialaista otetaan pois. Ja sellaista esitystä me emme kyllä voi tukea.

Mitä tulee selontekoon, sen ydinasekirjauksiin SDP tulee ottamaan tarkemmin kantaa, kun sen aika on.