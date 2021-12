Asiantuntijalta synkkä arvio: Venäjän hyökkäys Ukrainaan lähes varma

– Viime viikkoina olen tullut yhä vakuuttuneemmiksi siitä, että Kreml on valitettavasti tehnyt päätöksen hyökätä Ukrainaan myöhemmin tänä talvena. Vaikka (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin on edelleen mahdollista lieventää jännitteitä, uskon, että todennäköisyys sille on nyt melko pieni, toteaa Silverado Policy Accelerator -ajatushautomon puheenjohtaja, kyberturvallisuuden asiantuntija Dmitri Alperovitch Twitterissä.

Alperovitchin mukaan Venäjä on antanut viime aikoina useita merkkejä, minkä vuoksi hän uskoo hyökkäyksen olevan lähes varma.

– Ilmeinen merkki on joukkojen keskittäminen Ukrainan rajan läheisyyteen (pohjoisessa, idässä ja etelässä Krimillä). Tämä mobilisaatio eroaa laadullisesti ja määrällisesti aiemmasta.

– 75 prosenttia Venäjän pataljoonatason taktisista ryhmistä on siirretty. Tykistöä, ilmapuolustusyksiköitä, panssarivaunuja, miehistönkuljetusajoneuvoja, sillanlaskulaitteita, miinanraivaajia, panssaroituja kaivinkoneita, konepajoja, polttoainetta, valtava määrä logistiikkaa jne.

Alperovitch korostaa, että kyse on valtavasta liikekannallepanosta ja selvästä valmistautumisesta laajaan hyökkäykseen.

– Se ei ole hämäys. Kaikkea tätä kalustoa, joukkoja ja logistiikkaa ei voida pitää siellä loputtomiin.

Hänen mukaansa tällaista voimaa ei ryhmitetä asemiin, jos sitä ei aiota käyttää.

Venäjän kyberhyökkäykset ovat olleet viime vuosina jatkuvia, mutta niiden intensiteetti Ukrainaa vastaan on kiihtynyt loppuvuoden aikana.

Alperovitch arvioi, että iskut voisivat kohdistua maan sähköverkkoa vastaan, kuten vuonna 2015. Myös pankkisektoria ja infrastruktuuria on pidetty mahdollisina kohteina.

Alperovitch sanoi aikaisemmin The New York Times -lehdelle, että kyseessä on laaja hanke, jonka kohteena on lukuisia Ukrainan hallituksen virastoja sekä poliisilaitos ja sähköyhtiöt.

– Kohteet ovat juuri niitä, joihin iskujen voidaan odottaa kohdistuvan ennen hyökkäystä.

Venäjän ulkoministeriön perjantaina julkistama lista Natolle ja Yhdysvalloille osoitetuista vaatimuksista on saanut osakseen runsaasti huomiota lännessä. Venäjä haluaa muun muassa estää Naton laajentumisen sekä rajoittaa merkittävästi sen toimintaa itäisissä jäsenmaissaan. Kremlin ei arvioida itsekään uskovan vaatimustensa tulevan hyväksytyiksi, minkä vuoksi niitä on pidetty mahdollisena savuverhona Venäjän todellisille aikeille.

– Tämä ei yksinkertaisesti ole vakavasti otettava ehdotus neuvottelujen aloittamiselle, Alperovitch toteaa.

– Venäjä todennäköisesti torjuisi itsekin sen, jos kyse on vastavuoroisista toimista olla sijoittamatta Iskander-ohjuksia Kaliningradiin ja risteilyohjuksia Venäjän länsialueelle.

Hänen mielestään vaatimusluettelon julkistaminen – mikä vaikeuttaa perääntymistä menettämättä kasvojaan – on ennennäkemätön diplomaattinen askel.

– Se osoittaa, etteivät he aio tosissaan käydä varsinaisia neuvotteluja ja että he haluavat propagandalla vuoratun tekosyyn hyökkäykselle.

Venäjä on vaatinut kahdenvälisiä neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa.

– Tämän tarkoituksena on saada Yhdysvallat joko provosoitumaan ja hylkäämään neuvottelualoite (jälleen yksi tekosyy sotaan) tai aiheuttamaan eripuraa Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten välille Euroopassa. Joka tapauksessa win-win.

Yhdysvallat on ilmoittanut, että se ei neuvottele Venäjän kanssa turvallisuustakuista ilman liittolaisiaan.

Alperovitch korostaa, että todelliset neuvottelut Venäjän esille ottamista seikoista kestäisivät vuosia.

– Venäjä tietää, että näiden ratkaiseminen nopeasti ei ole realistista. Se on siten jälleen yksi tekosyy hyökkäykselle väittämällä, että USA ei suhtaudu heidän huoliinsa vakavasti.

Alperovitch kiinniittää huomiota myös Venäjän käymään informaatiosotaan. Kremlin retoriikka Ukrainaa ja Natoa kohtaan on käynyt yhä jyrkemmäksi. Venäjän on pelätty pyrkivän käyttämään jonkinlaisia väitteitä ”provokaatioista” perusteluna omille toimilleen.

– Informaation taistelukentällä valmistellaan nyt provokaatiota, josta voidaan syyttää Ukrainaa, Yhdysvaltoja tai Natoa.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu väitti tällä viikolla, että yhdysvaltalaiset yksityiset sotilasyritykset valmistelevat provokaatioita kemiallisilla aineilla Itä-Ukrainassa.

Venäjä väitti aikaisemmin joulukuussa estäneensä Ukrainan agenttien pommi-iskuja. Ukraina on kiistänyt väitteet.

– Niitä (itse rakennettuja provokaatioita) käytetään osana tekosyytä, jolla hyökkäys perustellaan.

In the last few weeks, I have become increasingly convinced that Kremlin has unfortunately made a decision to invade Ukraine later this winter. While it is still possible for Putin to deescalate, I believe the likelihood is now quite low. Allow me to explain why 🧵

— Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) December 21, 2021