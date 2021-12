Venäjän Nato-esitys julki: Puolustusliittoa vaaditaan ulos Itä-Euroopasta

Venäjän ulkoministeriö on julkistanut Yhdysvalloille ja Natolle esittämiensä sopimusten sisällöt. Tämän linkin takaa venäjäksi löytyvissä asiakirjoissa esitetään suorastaan mullistavia muutoksia Euroopan nykyiseen turvallisuusjärjestykseen.

Kreml on todennut aiemmin vaativansa Yhdysvalloilta ja Natolta takuita siitä, ettei puolustusliitto enää laajenisi itään. Lisäksi Moskova on esittänyt, ettei ”Venäjää uhkaavia” asejärjestelmiä saisi sijoittaa maan rajojen lähelle. Tämän on ymmärretty tarkoittavan lyhyen kantaman ohjuksia.

Nyt julkistetut asiakirjat vievät vaatimukset kuitenkin huomattavasti pidemmälle. Käytännössä kyse olisi Naton nykyisen toiminnan loppumisesta Itä-Euroopassa.

Naton itälaajenemisen pysäyttämisen lisäksi Venäjä vaatii muun muassa, että Naton on lopetettava kaikki sotilaallinen toimintansa Ukrainassa sekä kaikissa muissa itäisen Euroopan, Kaukasian ja Keski-Aasian maissa.

Natolle esitetty sopimus on ankkuroitu toukokuun 27. päivään 1997. Tuolloin allekirjoitettiin Nato-Venäjä-peruskirja Venäjän presidentti Boris Jeltsinin ja Yhdysvaltain presidentti Bill Clintonin ajan liennytyksen hengessä.

Sopimuksessa esitetään esimerkiksi, etteivät tuolloin Natossa olleet valtiot saisi jatkossa ilman Venäjän lupaa sijoittaa mihinkään muihin Euroopan maihin enempää joukkoja tai aseita kuin mitä niillä tuolloin oli kyseisissä maissa.

Käytännössä esitys merkitsisi sitä, ettei Nato voisi lähettää joukkoja vaikkapa Baltian maihin, Puolaan tai Tshekin tasavaltaan ilman Venäjän suostumusta.

Yhdysvaltojen pitäisi taas suostua Naton laajenemista koskevien vaatimusten lisäksi muun muassa siihen, ettei se perusta sotilastukikohtia tai harjoita mitään muutakaan sotilaallista yhteistyötä Natoon kuulumattomien entisten neuvostovaltioiden kanssa.

now that Russian MFA has come out with a formal proposal that doesn't look very compromise-y, I'm afraid the latter scenario appears a bit more likely, but still not inevitable. A very live and unpredictable situation. https://t.co/VfzULdwc2Y pic.twitter.com/BoHXpldXsW

— Joshua Yaffa (@yaffaesque) December 17, 2021