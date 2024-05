Tutkija: Vladimir Putin rakentaa ikuista sotaa käyvää imperiumia

Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti uskoo, että Venäjä varautuu pitkäaikaiseen konfliktiin lännen kanssa.

Gaelottin mukaan Venäjän valtaelitiin uudelleenmuotoilu on esimerkki siitä, kuinka Vladimir Putin haluaa systemaattisin toimin tehdä Venäjästä mobilisoituneen, militarisoidun, autoritäärisen ja pysyvästi sotaa käyvän valtion, millä on merkittäviä seurauksia maailmanlaajuisesti.

Galeotti viittaa The Sunday Times kolumnissaan siihen, että Putin on vastikään siirtänyt puolustusministeri Sergei Shoigun maan turvallisuusneuvoston sihteeriksi, ja uudeksi puolustusministeriksi hän on nostanut entisen varapääministeri Andrei Belousovin.

Taloustieteilijän valitseminen puolustusministeriksi tarkoittaa Galeottin mukaan kansantalouden uudelleensuuntaamista sodan tarpeisiin.

Putin on hänen mukaansa hahmotellut Venäjälle kuuden vuoden suunnitelman, joka muistuttaa Neuvostoliiton aikaista järjestelmää, jossa korostuvat yksipuoluepolitiikka, sotatalousjärjestelmä ja systeemi, jossa valtio yksityinen talous sulautuvat yhteen.

Galeottin mukaan Putin rakentaa Venäjästä ikuista sotaa käyvää imperiumia.

– Ikuista sotaa käyvän valtion luomisella on monia poliittisia etuja. Se pyhittää suuremman valtion hallinnan taloudessa, mikä tarkoittaa myös yhä enemmän kavallusmahdollisuuksia Putinin lähipiirille ja ystäville. Se oikeuttaa kriittisten äänten tehokkaamman vaimentamisen. Se on alibi kaikille talouden, infrastruktuurin ja sosiaaliturvan petetyille lupauksille.

Galeottin mukaan ei ole uskottavia todisteita siitä, että Kreml haluaisi aloittaa suoran konfliktin Naton kanssa, mutta toiminta ei kuitenkaan lopu Ukrainaan.

– On valitettavan epätodennäköistä, että tämä konflikti ratkeaisi lähivuosina, mutta joka tapauksessa Putin on tehnyt selväksi, että hän näkee tämän pohjimmiltaan välityssotana lännen kanssa, hän kirjoittaa.

– Putin on täysin tietoinen siitä, että länsi on millä tahansa tavanomaisella mittarilla huomattavasti voimakkaampi – Naton yhteenlaskettu bruttokansantuote on yli 20 kertaa suurempi kuin Venäjän. Venäläiset ovat kuitenkin myös taitavia geopoliittisia sissejä, jotka siirtävät taistelukenttää sinne, missä he ovat vahvimpia ja me heikoimpia, Galeotti toteaa.