Venäjä väittää USA:n valmistelevan provokaatioita Itä-Ukrainassa

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu väittää, että yhdysvaltalaiset yksityiset sotilasyritykset valmistelevat provokaatioita kemiallisilla aineilla Itä-Ukrainassa, kertoo uutissivusto CBC.

Kremlin retoriikka Ukrainaa ja Natoa kohtaan on käynyt yhä jyrkemmäksi. Venäjän on pelätty pyrkivän käyttämään jonkinlaisia väitteitä Ukrainan ”provokaatioista” perusteluna omille toimilleen. Venäjä väitti aikaisemmin joulukuussa estäneensä Ukrainan agenttien pommi-iskuja. Ukraina on kiistänyt väitteet.

Venäjä on keskittänyt paljon joukkoja Ukrainan rajalle. Presidentti Joe Biden on todennut Yhdysvaltain tukevan Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta

Venäjän ulkoministeriön perjantaina julkistama lista Natolle ja Yhdysvalloille osoitetuista vaatimuksista on saanut osakseen runsaasti huomiota lännessä. Venäjä haluaa muun muassa estää Naton laajentumisen sekä rajoittaa merkittävästi sen toimintaa itäisissä jäsenmaissaan. Kremlin ei arvioida itsekään uskovan vaatimustensa tulevan hyväksytyiksi, minkä vuoksi niitä on pidetty mahdollisena savuverhona Venäjän todellisille aikeille.

Venäjä on tuonut vuosien saatossa suuret määrät joukkoja ja raskaita aseita Itä-Ukrainaan, ja tulitaukorikkomuksia on kirjattu runsaasti. Viime kuukausina Venäjä on kerännyt noin 100 000 sotilasta ja paljon kalustoa Ukrainan rajan lähelle. Tiedustelu- ja asiantuntija-arviot viittaavat siihen, että hyökkäysvalmistelut ovat todellisia.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat varoittaneet, että Yhdysvallat ja sen eurooppalaiset liittolaiset määräisivät hyökkäyksen alkaessa ankaria taloudellisia pakotteita, jotka voisivat lamauttaa Venäjän talouden. Nato ilmoitti viime viikolla suunnitelmistaan siirtää joukkoja lähemmäs kohti Venäjän rajaa, jos Putin ei ota varoituksia huomioon.

Western capitals have been very careful with their response to the outrageous Russian demands – so in absence of a real “provocation” Russia may be manufacturing one … https://t.co/EQX3U4EFsy

— Chris Brown (@CBCChrisBrown) December 21, 2021