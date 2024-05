Liitopommit kylvävät pelkoa – asiantuntijat huolissaan

Venäjä turvautuu hyökkäyssodassaan Ukrainassa yhä useammin tuhoa kylväviin liitopommeihin, uutisoi BBC. Pelkästään maaliskuun aikana Ukrainaan pudotettiin presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan 3000 liitopommia, ja nyt asiantuntijat pelkäävät pommien vahvistavan Venäjän tämänhetkistä momentumia rintamalla. Liitopommien kerrotaan muun muassa olleen ratkaisevassa osassa Venäjän valloittaessa Avdijivkan kaupungin helmikuussa.

Venäjä käyttää Ukrainassa vanhoja neuvostoliittolaisia pommeja, joihin on lisätty navigointijärjestelmä ja itsestään avautuvat siivet. Liitopommi on hyökkääjälle halpa vaihtoehto, samalla kun Ukrainan on vaikea puolustautua Venäjän pommituskampanjoilta.

– Ei ole sanoja kuvata liitopommi-iskun jälkiä. Saavut paikalle nähdäksesi ihmisten lojuvan siellä, riekaleiksi revittyinä, kertoo Vovtshankin kaupungin poliisipäällikkö Oleksii Kharkivskyi.

Venäläiset ovat moukaroineet Vovtshankia sadoilla liitopommeilla.

BBC:n haastattelemat asiantuntijat ovat huolissaan liitopommien uhasta. Pommien räjähdysvoima on valtava, sillä tavallisin FAB-1500-liitopommi painaa jopa 1,5 tonnia. Pommit koettelevat Ukrainan puolustusstrategiaa, sillä Venäjä voi jatkaa Ukrainan asemien pommittamista käytännössä keskeytyksettä.

– Venäjä voi pyyhkiä pois Ukrainan puolustuslinjat käyttämättä tykistöään. Liitopommeilla on avain toisenlainen vaikutus kuin tykistötulella tai jopa ohjusiskuilla, ukrainalainen analyytikko Mariia Zolkina kertoo.

Liitopommit ovat jo nakertaneet ukrainalaisten moraalia, hän sanoo.

– Sotilaat eivät tunne olevansa turvassa koska heidän linnoituksensa eivät suojele heitä, kun taas Harkovassa siviilit, jotka ovat tottuneet elämään tulituksen alla, eivät pääse pakoon pommia, joka pystyy tuhoamaan jopa seitsemänkerroksisen rakennuksen.

George Barros yhdysvaltalaisesta ISW-ajatushautomosta kertoo Venäjän mahdollisesti rakentavan uutta pommitehdasta noin 400 kilometrin päähän Moskovasta. Tämän tehtaan tuotantolinja saattaa tulevaisuudessa tuottaa jopa kolmen tonnin painoisia liitopommeja, joiden vaikutus niin Ukrainan puolustukseen kuin taistelutahtoon olisi pahimmillaan merkittävä.