Moskova ei itsekään usko vaatimuksiinsa – ”jotain on isosti pielessä”

Asiantuntijoiden mukaan Kreml ei näytä edes odottavan, että länsi hyväksyy kovat Nato-esitykset.

Venäjän-tuntijoiden mukaan Moskovassakaan ei uskota, että eilen julkistetut kovat vaatimuslistat Natolle ja Yhdysvalloille voisivat mennä läpi. Kreml esitti sopimuksia, jotka käytännössä heittäisivät puolustusliiton ulos Itä-Euroopasta ja rajoittaisivat merkittävästi Yhdysvaltain mahdollisuuksia tukea Euroopan valtioita sotilaallisesti.

– Yhdysvalloille ja Natolle esitettyjen Euroopan turvallisuutta koskevien sopimusten julkaisu voi viitata siihen, että Moskova (aivan oikein) pitää epätodennäköisenä, että länsi hyväksyy ne, Carnegie Moscow Center -ajatushautomon johtaja Dmitri Trenin sanoo Twitterissä.

– Tämä merkitsee loogisesti sitä, että Venäjän on varmistettava turvallisuutensa yksin, kaikkein todennäköisimmin sotateknisin keinoin, hän jatkaa.

Venäjä on jo aiemmin viestinyt vastaavansa sotilaallisesti, jos vaatimuksiin ei vastata ja vaatinut, että keskustelu on aloitettava nopeasti.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt pitää Trennin arvioita ”pahaenteisenä”. Hänen mukaansa Trenin on tavallisesti perillä Kremlin ajattelusta.

– Hän viittaa siihen, että he [Venäjä] tietävät, että pöydälle nostettu esitys on kuollut syntyessään ja siksi todellinen maali on siinä, mitä tapahtuu sen jälkeen, Carl Bildt arvioi.

Samaan on kiinnittänyt huomiota myös esimerkiksi Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman.

– Moskova ei ole vain pyytänyt asioita, joita se ei voi saada, vaan tehnyt sen myös tavalla, jonka se tietää varmistavan, etteivät he voi niitä saavuttaa. Vakavat neuvottelut käydään suljettujen ovien takana. Jokin on tässä koko kuviossa isosti pielessä. Poliittinen puoli näyttäisi olevan pelkkä savuverho, Kofman arvioi Twitterissä.

Kofman kiinnittää huomiota muun muassa siihen, ettei tällaisia vaatimuksia hänen mukaansa esitetä julkisesti. Toisena erikoisena seikkana hän mainitsee sen, että Venäjän ulkoministeriö joutui mitä ilmeisimmin kehittämään esitetyt ”sopimukset” kiireellä. Kofmanin mukaan vaikuttaa siltä, ettei ministeriössä tiedetty tällaisista aikeista vielä muutama viikko sitten.

– Käykö mikään tässä järkeen?

Michael Kofmanin mukaan yhtälön sotilaallinen puoli ei ole myöskään linjassa poliittisten vaatimusten tai mahdollisten neuvottelujen aikataulujen kanssa.

– Edes mahdollinen vuoropuhelu ei ala muutaman kuukauden sisällä. Moskovan on tehtävä päätös voimankäytöstä [Ukrainassa], mutta pakittaminen tyhjin käsin = poliittinen tappio, Kofman huomauttaa.

Kremlissä ei tutkijan mukaan ole välttämättä tehty vielä päätöstä.

– Sanon vain, että kaikki, jotka uskovat tämän kulkevan kohti ratkaisua tai liennytystä ovat optimistisia. Venäjän viime viikkojen vaatimusten pitäisi saada suhtautumaan suuntaan pessimistisesti.

Slightly ominous from @DmitriTrenin, who usually knows something about the Kremlin 🇷🇺 mood. He indicates that they know that the proposal 🇷🇺 has tabled is in key aspects dead on arrival, and therefore the real focus is on what might happen thereafter. https://t.co/pWl4SgvfXj — Carl Bildt (@carlbildt) December 18, 2021

Basically all of it. These are not demands you make in public as your position. To say nothing of MFA's rush effort to come up with these supposed treaty proposals they apparently didn't know they needed to come up with until a few weeks ago. Does any of this scan? — Michael Kofman (@KofmanMichael) December 17, 2021

The mil side of the equation does not align with the political ask, or prospective timelines for engagement. Even a potential dialogue wont emerge within the span of a few months. Moscow will have to make a call on use of force, but climbing down empty handed = political loss. — Michael Kofman (@KofmanMichael) December 17, 2021