Lähde: Ukraina iski Viipuriin

Ukrainan sotilastiedustelu on Viipurin viimeöisen räjähdyksen takana, kertoo lähde Ukrainska Pravda-lehdelle. Iskussa tuhottiin räjähteillä polttoainesäiliöitä, lehdelle kerrotaan. Viipurin viimeöinen räjähdys ja öljyvaraston tulipalo ovat jo ehtineet herättää runsaasti spekulaatioita sosiaalisessa mediassa, ja venäläisviranomaiset ehtivät kiistää räjähdyksen johtuvan Ukrainan lennokki-iskusta.

Lähde Ukrainan sotilastiedustelusta kertoo maan jatkavan iskuja Venäjän öljyntuotantoa vastaan niin kauan kun Venäjä käyttää energia-alaansa sotilaallisiin tarkoituksiin tai jatkaa sotaansa Ukrainassa.

– Venäjän aggression hinta Kremlille tulee yhä nousemaan, ja vaikuttaa jo nyt Venäjän kykyyn toimittaa polttoainetta kotimarkkinoille. Jatkoa luvassa, sotilastiedustelusta luvataan.

Ukrainan iskun Viipuriin on huomioinut myös kansainvälistä politiikkaa seuraava Ruotsin ex-pääministeri Carl Bildt, joka englanninkielisellä X-tilillään kertoo kansainvälisille seuraajilleen kaupungin olleen historian saatossa niin ruotsalainen kuin suomalainen.

There is a fire at the oil refinery in Vyborg 🇷🇺 after a long range 🇺🇦 drone attack. This town was for most of its history part of 🇸🇪🇫🇮. pic.twitter.com/kphUlMJQ1R

— Carl Bildt (@carlbildt) May 19, 2024