Antti Rinne: ”En kannata lihaveroa” – entä nämä kannanotot?

Sdp:n puheenjohtaja on katsonut, että ’valtion pitää ohjata suomalaiset syömään vähemmän lihaa’.

Sunnuntaina Sdp:n puoluevaltuustossa keskusteltiin Ilta-Sanomien mukaan lihaverosta jopa niin, että ”esillä oli Sdp:n kanta koirien ja kissojen pidon kyseenalaistamiseen, koska niiden ruuantuotantoon käytetään hyvin paljon lihaa”.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi keskustelua lihaverosta ”porvarimedian” synnyttämäksi.

Antti Rinteen mukaan ”hän on vaalikoneessa vastannut kyllä tai ei, pystymättä avaamaan kantaansa ja näistä on syntynyt käsitys, että hän kannattaa lihaveroa. – En kannata.”

Sdp:n vaaliohjelmassa ei olekaan lihaveroa. Sen sijaan siellä on ”ilmaston ja ympäristön kannalta kestävä arvonlisävero”.

– Ilmastopäästöjen näkökulmasta se, että elintarvikkeita tuodaan laivoilla, joissa on raskaat päästöt, niillä on päästövaikutusta, ja sen pitää näkyä hinnassa, Antti Rinne IS:n mukaan totesi korostaen tarkoittavansa ulkomaista lihaa.

Asian sanottiin nousseen esille torstaisessa Ylen suuressa vaalikeskustelussa. Lihansyönnin rajoittamiseen Antti Rinne ja Sdp ovat kuitenkin ottaneet kantaa useita kertoja aiemminkin, myös näissä vaaleissa.

Helsingin Sanomain vaalikoneessa Antti Rinne on ”samaa mieltä” väittämästä Suomalaisia pitäisi ohjata vähäisempään lihansyöntiin, esimerkiksi verotuksen keinoin.

– Ihmiset päättävät itse siitä, mitä he syövät, mutta tämä vaihtoehto selvitetään alkavalla vaalikaudella. SDP on esittänyt ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioon ottavaa kestävän kehityksen arvonlisäveroa. Verotuksen keinoin on mahdollista ohjata kulutusta kestävämpään suuntaan, Antti Rinne kirjoittaa HS:n vaalikoneen lisäperusteluissa.

Ylen vaalikoneessa Antti Rinne on ”samaa mieltä” väittämästä, jonka sanamuoto on Valtion pitää ohjata suomalaiset syömään vähemmän lihaa esimerkiksi verotuksen avulla.

