Antti Rinne: Valtion pitää ohjata syömään vähemmän lihaa

Sdp:n puheenjohtajan mukaan ’vaihtoehto selvitetään alkavalla vaalikaudella’.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on ottanut torstaina avatussa Ylen vaalikoneessa myönteisen kannan väittämään Valtion pitää ohjata suomalaiset syömään vähemmän lihaa esimerkiksi verotuksen avulla. Rinteen valinta on ”samaa mieltä”.

– Ihmiset päättävät itse siitä, mitä he syövät, mutta tämä vaihtoehto selvitetään alkavalla vaalikaudella. SDP on esittänyt ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioon ottavaa kestävän kehityksen arvonlisäveroa. Verotuksen keinoin on mahdollista ohjata kulutusta kestävämpään suuntaan, Antti Rinteen lisäperusteluissa todetaan.

Rinne antoi vastaavan vastauksen aiemmin Helsingin Sanomien vaalikoneeseen.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon kanta suomalaisten ohjailuun verottamisella pois lihansyönnistä on Ylen vaalikoneessa ”täysin eri mieltä”.

– Ihmiset osaavat itse tehdä omat ruokavalintansa ja vaihtoehtoja on tarjolla. Luotetaan suomalaisiin. Vihannekset, marjat, hedelmät ja kala ovat osa terveellistä ruokavaliota, Petteri Orpon lisäperusteluissa todetaan.

