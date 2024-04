Venäjä oppi häiritsemään Ukrainan tehokkaita länsiaseita: GPS-ohjattujen ammusten teho romahti

Yhdysvaltain edustajainhuoneen asevoimien komitean kuulemistilaisuudessa annettu lausunto tarjoilee pysäyttävän varoituksen siitä, miten nopeasti venäläiset ovat pystyneet sopeutumaan ukrainalaisten käyttöön tulleeseen teknologiaan.

Hudson Institute -ajatushautomon vanhemman tutkija Daniel Pattin maaliskuun puolivälin lausunto löytyy kokonaisuudessaan tämän linkin takaa. Siinä kerrotaan muun muassa, kuinka ukrainalaiset joutuvat vaihtamaan tai uudelleenohjelmoimaan radionsa kolmen kuukauden välein, koska venäläiset pystyvät optimoimaan elektronisen sodankäynnin järjestelmänsä tässä ajassa toimimaan niitä vastaan.

Vielä karumpi esimerkki liittyy rintamalla mainetta niittäneisiin GPS-ohjattuihin Excalibur-tykistönammuksiin. Vielä vuonna 2022 ammuksia pidettiin merkittävämpänä tekijänä sodassa kuin tiuhaan otsikoissa olleita HIMARS-heittimiä. Excaliburien häkellyttävä tarkkuus merkitsee, että yhdellä ammuksella saavutetaan samanlainen vaikutus kohteeseen kuin noin kymmenellä tavanomaisella tykistönammuksella. Tarkkuus helpottaa myös tulitukitehtäviä.

Daniel Pattin selvityksessä todetaan kuitenkin, että vaikka Excaliburien osumatarkkuus oli niiden tullessa ensi kertaa Ukrainan käyttöön peräti 70 prosentin luokkaa, putosi teho kuitenkin vain 6 prosentin tasolle, kun Venäjä oppi käyttämään elektronisen sodankäynnin järjestelmiään Excaliburien häirintään.

– Tämä osoittaa, miten nopeasti vastustajat voivat sopeutua uusin teknologioihin, Patt sanoo.

Lausuntoon on kiinnittänyt X-palvelussa huomiota puolalainen sotilasasasiantuntija ja analyysiyritys Rochan Consultingin johtaja Konrad Muzyka.

Hän huomauttaa ukrainalaisen CDS-ajatushautomon kertoneen hiljattain Ukrainan asevoimien rajoittaneen GLMRS-täsmärakettien käyttöä Venäjän GPS-häirinnän takia. Ukrainalle suurin odotuksin toimitettujen maasta laukaistavien rakettiavusteisten GLSDB-täsmäpommien käyttö on niin ikään osoittautunut varsin vaikeaksi Venäjän elektronisen sodankäynnin kyllästämässä ympäristössä.

– Venäläiset ovat parantaneet merkittävästi kykyään heikentää Ukrainan läntisten kumppanien toimittamien GPS-pohjaisten ammusten tehoa, Konrad Muzyka summaa.

The effectiveness of Ukraine's Excalibur GPS-guided rounds decreased from 70% to 6% within six weeks as Russia adapted and employed various EW assets to counter them. Source: https://t.co/srjdyMnOu0 https://t.co/3mLmObamnN pic.twitter.com/2BLZfVqLz1

— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) April 30, 2024