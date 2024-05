Suomesta löytyi kaksi uutta lintulajia

Suomessa on havaittu kaksi maalle uutta lintulajia toukokuussa, Birdlife Suomi kertoo tiedotteessa.

Luodon Bosundissa havaittiin tummajunkko ja Kuopion Juankoskella eskimohanhi. Molemmat lajit ovat kotoisin Pohjois-Amerikasta.

Suomen ensimmäinen tummajunkko (Junco hyemalis) löytyi Luodon kunnan Bosundin kylästä sunnuntaina 19. toukokuuta. Linnun löysi Jonas Björklund. Lintu on ollut edelleen paikalla maanantaiaamuna.

Tummajunkko on sirkkuleihin kuuluva varpuslintu, joka pesii laajalla alueella Pohjois-Amerikassa. Laji on Euroopassa säännöllinen, mutta harvinainen vieras etenkin Brittein saarilla. Tummajunkko on havaittu aiemmin myös muissa pohjoismaissa ja se on siksi odotettu lisäys myös Suomen lajilistalle.

Kuopion Juankoskelta löytyi 12. toukokuuta eskimohanhi (Anser rossii). Linnun löysi Juha Väätäinen. Laji on havaittu aiemminkin Suomessa, mutta havaintojen on tulkittu koskevan lintutarhoista karanneita lintuja. Kuopion linnun jalassa oli kuitenkin rengas, joka kertoi linnun olevan rengastettu Pohjois-Kanadan Nunavutissa. Kyseessä on siis ensimmäinen havainto luonnonvaraisesti Suomeen harhautuneesta eskimohanhesta.

Sama hanhiyksilö on liikkunut Euroopassa todistetusti syksystä 2023 alkaen. Se talvehti toisen renkaattoman eskimohanhen kanssa Belgiassa, josta linnut lähtivät kevätmuutolle muiden hanhien kanssa maaliskuun alussa.

Eskimohanhi on pienikokoinen ja liki kokovalkoinen hanhilaji. Laji pesii Kanadassa ja Alaskassa ja talvehtii Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Sen kanta on kasvanut suuresti viime vuosikymmeninä.

Birdlife Suomen rariteettikomitea tarkastaa Suomessa tehdyt valtakunnallisesti harvinaiset lintuhavainnot ja arvioi, ovatko määritysperusteet riittävät ja onko lintu luonnonvaraisesti harhautunut. Viime vuoden loppuun mennessä Suomessa on havaittu hyväksytysti 489 luonnonvaraista lintulajia.