Kaja Kallas: Naton ei pitäisi pelätä sotilaiden kouluttamista Ukrainassa

Naton ei pitäisi pelätä, että joukkojen lähettäminen Ukrainaan kouluttamaan sotilaita voisi vetää liittouman mukaan sotaan, sanoo Viron pääministeri Kaja Kallas The Financial Times -lehden haastattelussa.

Kallaksen mukaan Ukrainassa on jo läsnä joitain maita, jotka osallistuvat ukrainalaisten kouluttamiseen omalla riskillään. Mikäli koulutushenkilökuntaan kohdistuisi Venäjän isku, se ei suoraan tarkoittaisi Naton viidennen artiklan käyttöönottoa, Kallas katsoo.

– Se ei ole mikään automaatio. Pelot eivät siten ole perusteltuja, sanoo Kallas, jonka mukaan sotilashenkilöstön lähettäminen sodassa olevaan on aina tietoinen riskinotto.

Ukrainalaisten ja läntisten virkamiesten mukaan Kiovan pitäisi värvätä ja kouluttaa satoja tuhansia sotilaita seuraavina kuukausina ja olisi huomattavasti tehokkaampaa hoitaa perehdytys Ukrainassa kuin siirrellä joukkoja ja kalustoa Saksaan tai Puolaan ja takaisin. Kallaksen mielestä tätä ei pitäisi eskalaation pelossa karttaa.

– Venäläispropagandan ytimessä on se, että ollaan sodassa Natoa vastaan, joten eivät he tekosyitä tarvitse. Mitä tahansa teemmekin omalla puolellamme… Jos he haluavat hyökätä, he hyökkäävät, Kallas näkee.

Yhdysvaltojen asevoimien komentaja, kenraali Charles Q. Brown arvioi torstaina, että jollain aikavälillä eurooppalaiset lopulta lähettävät joukkoja Ukrainaan. Ranskan presidentti Emmanuel Macron nosti aiheen esiin aiemmin tänä vuonna. Tuolloin suurin osa Naton jäsenistä rajasi keinon pois.

– Itse ajattelen, että mitään ei tulisi sulkea pois, Kallas sanoo.

Virossa ja muissa Baltian maissa oma turvallisuus yhdistetään tiiviisti Ukrainan tilanteeseen. Ukrainan häviö voisi innostaa Vladimir Putinia testaamaan Naton yhtenäisyyttä, mille todennäköisin kohde olisi Baltian alue.

Kallaksen mukaan Ukrainan tukijoilla ei ole selkeää yhteistä tavoitetta Ukrainassa. Osa maista, kuten Viro on sitoutunut Ukrainan voittoon, kun osalle riittää, ettei Ukraina häviä. Ne eivät ole sama asia, hän jatkaa.

– Tavoitteenamme voi olla vain voitto, mutta Ukraina määrittelee, mikä tuo voitto on.

– Jos ei ole päämäärää, ei ole strategiaa. Kun taktiikkaa ei ole, miten saavutetaan tavoite. Siitä ole huolissani, Kallas toteaa.