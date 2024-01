Ukrainalle uusi tuhoisa ase: Raketilla laukaistava GLSDB-pommi tuo ”merkittävän kyvyn”

Yhdysvaltain puolustusministeriö on testannut onnistuneesti uutta maasta laukaistavaa GLSDB-täsmäpommia. Niitä voidaan toimittaa asiasta uutisoivan Politicon mukaan Ukrainaan jo tänään.

Ruotsalaisen Saabin ja amerikkalaisen Boeingin valmistama tuliterä asejärjestelmä on ollut Ukrainan toivelistalla jo pitkään. Asetta ei ole vielä edes Yhdysvaltain asevoimien käytössä. GLSDB:n toimittamisesta Ukrainaan vihjattiin jo vuosi sitten. Ase oli kuitenkin testattava ensin Yhdysvalloissa. Tämä vei kuukausia.

Eräs nimettömänä pysyttelevä amerikkalaisviranomainen kuvailee uutta pommia ”merkittäväksi kyvyksi” Ukrainalle.

– Se antaa heille syvemmän iskukyvyn, jota heillä ei ole ollut. Se täydentää heidän pitkän kantaman arsenaaliaan. Kyse on taas uudesta lisästä heidän työkalupakkiinsa, joka sallii heidän tehdä aiempaa enemmän, lähde jatkaa.

Virallisesti asiaa ei ole suostuttu kommentoimaan.

GLSDB on konseptina mielenkiintoinen. Asejärjestelmä koostuu ilmasta maahan -käyttöön alun perin suunnitellusta GBU-39 SDB -täsmäpommista ja rakettimoottorista. Pommi voidaan laukaista erilaisilta alustoilta ja sen kantama on noin 150 kilometriä.

Verkkouutiset on kertonut asejärjestelmästä aiemmin muun muassa tässä jutussa. Asiantuntijoiden mukaan GLSDB:llä on useita tärkeitä ominaisuuksia. Pommi soveltuu vahvistettujen kohteiden tuhoamiseen eikä se seuraa ballistista lentorataa, mikä tarkoittaa, että ammukset voivat iskeä kohteisiin useista eri kulmista. Tämä suojaa laukaisijaa myös vastatykistötulelta.

Naton Euroopan joukkojen komentajana aiemmin toiminut amerikkalainen evp-kenraali Ben Hodges arvioi viime vuoden alussa GLSDB:n tekevät venäläisten elämästä ”tukalaa Krimillä ja sille johtavalla maasillalla”. Valtaosa Venäjän miehittämästä Etelä-Ukrainasta on aseen kantaman sisällä.

Almost all of the Russian-occupied parts of Ukraine will be in range of GLSDBs, though not the Kerch Bridge. https://t.co/AkK9tMNcPy pic.twitter.com/FqouGquXZQ

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) January 30, 2024