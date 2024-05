Ukrainan lennokit räjäyttävät videolla hyökkääjän panssarivaunuja

FPRI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Rob Lee on jakanut viestipalvelu X:ssä Ukrainan 47. mekanisoidun prikaatin kuvaamia videoita räjähdelennokkien tekemistä iskuista.

Videolinkin kautta ohjattavan FPV-räjähdelennokin näytetään videolla osuvan venäläiseen taistelupanssarivaunuun aiheuttaen koko vaunun räjähtämisen.

Vaunun tykkitorni lentää ilmaan räjähdyksen voimasta. Videolla räjähdystä seuraa voimakas tulipalo.

Videot ovat nähtävissä alla olevassa upotuksessa.

Lisäksi videolla näkyy, kuinka Ukraina torjuu Venäjän hyökkäysyrityksen tykistötulen ja lennokkien käytön yhdistelmällä. Lennokki-iskut lamauttavat videolla panssariajoneuvot, minkä jälkeen hyökkääjän pysähtyneeseen joukkoon kohdistetaan tykistöiskuja.

Leen mukaan videoilla tuhoutui panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja ja taistelupanssarivaunuja.

Videoissa näytetään hänen mukaansa myös, kuinka puolustaja ampuu rynnäkköpanssarivaunulla hyökkääjän asemiin.

Recent videos from Ukraine’s 47th Mechanized Brigade showing FPV, DPICM, and Bradley fire on a Russian MT-LB with infantry; FPV strike on a Russian T-80BV tank with a roof screen causing a catastrophic loss; a Bradley IFV firing on Russian positions; and a video of a Russian… pic.twitter.com/hqgXVsra5e

— Rob Lee (@RALee85) May 19, 2024