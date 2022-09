Video paljasti uuden aseen – ”Tätä Venäjän on pelättävä enemmän kuin HIMARSia”

Rintamalta kuvattu video vahvistaa ukrainalaisten käyttävän amerikkalaisen Raytheonin ja ruotsalaisen BAE Systems Boforsin Excalibur-tykistönammuksia.

Alta löytyvällä videolla näkyy, kuinka ukrainalaissotilas ohjelmoi Excaliburiin kohteen koordinaatit. Sitten ammus ladataan tykkiin ja ammutaan.

Kanadan on kerrottu jo huhtikuussa lahjoittavan ammuksia Ukrainaan. Myös amerikkalaismedioissa on raportoitu, että Excalibureja aiotaan toimittaa ukrainalaisille heinäkuussa tai elokuussa. Tähän tullessa ammusten käytöstä rintamalla ei kuitenkaan ole saatuu todisteita.

Asiasta Twitterissä kertova brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen pitää tietoa merkittävänä. Hänen mukaansa Venäjällä on syytä pelätä Excalibureja jopa enemmän kuin laajaa tuhoa sen selustassa kylväneitä HIMARS-raketinheittimiä.

155 millimetrin tykkeihin sopivien GPS-ohjattujen Excaliburien etuna ovat Owenin mukaan poikkeuksellinen tarkkuus ja normaaleja ammuksia pidempi kantama.

– Se tekee 155 millimetrin haupitseista käytännössä jättimäisiä tarkkuuskivääreitä, joilla voidaan iskeä yksittäisiin kohteisiin kymmenien kilometrien päästä, Chris Owen toteaa.

Excaliburin CEP-luku (circular error probable) on vain viisi metriä. Luvulla arvioidaan ammuksen todennäköistä osumistarkkuutta. Mitä pienempi luku on, sitä suurempi on tarkkuus. Viiden metrin luku tarkoittaa sitä, että puolet prosenttia ammuksista osuu tälle säteelle kohteesta. Loput ammukset osuvat normaalijakauman mukaisesti. Käytännössä tämä merkitsee siis sitä, että yli 90 prosenttia ammuksista putoaa kymmenen metrin säteelle kohteesta. Kenttäkokeiden perusteella tällekin etäisyydelle osuvat ammukset riittävät aiheuttamaan pahoja ja usein kohtalokkaita vaurioita tankeille ja panssariajoneuvoille.

Ammuksen valmistaja Raytheonin mukaan suuri osumatarkkuus merkitsee, että yhdellä Excaliburilla voidaan saavuttaa sama vaikutus kuin vähintään kymmenellä tavanomaisella tykistönammuksella. Excalibureja on myös helpompi käyttää omien maajoukkojen tukemiseen kuin epätarkempia ammuksia.

Esimerkiksi ukrainalle toimitetut amerikkalaiset M777-haupitsi ampuu ammuksen 40 kilometriin ja Caesar- ja Krab-haupitsit 50 kilometriin. Ukrainalla on tiettävästi yli 200 155 millimetrin tykkiä. HIMARS- ja M270-heittimiä on puolestaan julkisuudessa olevien tietojen perusteella vain noin 25 kappaletta.

2/ This video shows a Ukrainian soldier using an Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter (EPIAFS) to program Excalibur rounds with target coordinates (h/t to the eagle eye of @noclador for spotting it). pic.twitter.com/a9GajmmnV2

7/ So in the case of Excalibur, if CEP is 5m, 50% of shots will land within that distance of the target, 43.7% will land within 10m and 6.1% will land within 15m. Only 0.2% will land further away. pic.twitter.com/o0rdSX4a42

— ChrisO (@ChrisO_wiki) September 7, 2022