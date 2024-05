Tutkija GPS-häirinnästä: Aiommeko todella sallia tämän?

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak vaatii länsimailta vastausta Venäjän GPS-häirintään.

– Aiommeko me Natossa ja sen jäsenvaltioissa todella istua käsiemme päällä ja hyväksyä jatkuvan Venäjän elektronisen sodankäynnin?, Salonius-Pasternak kysyy X-palvelussa.

Hän viittaa Finnairin tiedotteeseen Viron Tarton lentojen väliaikaisesta lopettamisesta GPS-häirinnän takia.

– Tätä ei pitäisi hyväksyä eikä sitä saa kuitata jotenkin ”vähäisenä” tai ”ei lentoturvallisuuteen vaikuttavana”, kuten Suomen viranomaiset ja poliitikot ovat aiemmin tehneet, tutkija jatkaa.

Kovaa GPS-häirintää on tavattu jo jonkin aikaa Itämerellä ja muualla Suomen lähialueilla. Tarton lentoihin vaikuttaneen häirinnän lähde on paikallistettu avoimista lähteistä saatavien tietojen perusteella Venäjälle noin puolimatkaan Pietarin ja Viron Narvan välille. Eteläisellä Itämerellä koettu kova häirintä on taas asiantuntijoiden ja venäläistietojen perusteella tullut Kaliningradista.

Verkkouutiset kertoi häirinnän lähteistä tässä ja tässä.

Baltian maista tapauksia on kommentoitu jyrkästi. Esimerkiksi Viron ulkoministeri Margus Tsahkna sanoi tällä viikolla suoraan, että kyse on Venäjän tahallisesta hybridihyökkäyksestä.

– Tämä on tahallista toimintaa, joka vaikeuttaa elämäämme ja vaarantaa ihmisten elämää, joten tätä voi pitää hybridihyökkäyksenä, Margus Tsahkna perusteli Viron yleisradio ERR:lle.

Ministeri painotti, että asioista on puhuttava niiden oikeilla nimillä.

– Tosiasia on, että Venäjä vaikuttaa GPS-laitteisiimme ilmatilassamme – ei vain Virossa vaan alueellamme, hän jatkaa.

Viro aikoo nostaa asian esiin EU:ssa ja Natossa.

Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraali (evp.) Ben Hodges sanoi tiistaina häirinnästä, että Venäjä on sodassa lännen kanssa, vaikka länsi ei tätä tahdokaan ymmärtää.

Hodgesin mukaan EU ja Nato voivat kyllä keksiä tehokkaita keinoja tämän ja muunkin Venäjän kansainvälisten sopimusten vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Hodges viittasi esimerkkinä ehdotuksiin Venäjän öljykuljetuksia Itämerellä operoivan niin sanotun ”varjolaivaston” toiminnan rajoittamisesta.

So will NATO and its members sit on our hands, accepting continuous electronic warfare from Russia?

This should not be accepted, and must not be explained away as something 'minor' or 'not impacting flight safety' (as Finnish authorities and politicians have done previously) https://t.co/36jbsxUckT

— C Salonius-Pasternak (@charlyjsp) April 30, 2024