Itämerelle kohdistunut GPS-häirintä tuli Venäjän Kaliningradista

Joulun alla alkanut GPS-satelliittipaikannusta sotkeva GNSS-signaalin häirintä tuli Venäjälle kuuluvasta Kaliningradista, päättelevät avoimia lähteitä seuraavat ruotsalaiset alan harrastajat.

Ruotsin liikennevirasto kommentoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle, että se sai ensimmäiset ilmoitukset häiriöistä GPS-paikannuksessa 18. joulukuuta. Häiriöt olivat poikkeuksellisen kovia. Ne kohdistuivat joulun välipäivinä kaikkein voimakkaimmin eteläiselle Itämerelle eli Puolan, Tanskan ja Ruotsin eteläkärjen kuten Göteborgin kaupungin tienoille. Häiriöt ulottuivat myös Suomeen, laskennallisesti jopa Jyväskylän korkeudelle.

STT kertoi uudenvuoden päivänä, että Traficom sai lentokoneilta ilmoituksia GPS-häiriöstä ”kohtalaisen laajalta alueelta”. Todellista vaaraa näistä häiriöistä ei lentoturvallisuudelle ole, sillä lentokoneilla on käytössään myös muita navigointijärjestelmiä.

Häirintä on vaikuttanut avoimia lähteitä seuraavien harrastajien keräämän datan perusteella automatisoitudulta, ja se on tapahtunut erityisesti myöhään illalla ja öisin.

Arvio vahvistuu vilkaisemalla Venäjän puolustusministeriön tiedotteita. Venäjän Itämeren laivaston elektronisen sodankäynnin (ELSO) osasto piti sivujen mukaan samoihin aikoihin harjoituksen, jota sivuston tiedote kuvaa onnistuneeksi. 22. joulukuuta päivätyn tiedotteen mukaan Itämeren laivaston elso-osasto piti harjoituksen Kaliningradissa ja käytti sen aikana automaattisia Žitel-häirintäjärjestelmiä sekä Borisoglebsk-1- ja Lava-RP -järjestelmiä.

Harjoituksessa häirittiin ”harjoitusvihollisen” viestintä- ja etälennonjohdon sekä täsmäohjusten ohjausjärjestelmiä. Harjoitukseen osallistui yli sata sotilasta. Tiedotteesta ei kuitenkaan käy yksiselitteisesti ilmi, onko se julkaistu harjoituksen jälkeen, sen aikana vai ennen sitä.

Venäjän asevoimat käyttää hyökkäyssodassaan Ukrainaan Žitelia ja muita elektronisen sodankäynnin järjestelmiä jatkuvasti.

Suomen liityttyä Natoon viime keväänä, on Venäjän asema Itämerellä heikentynyt. Tässä mielessä Venäjän läntisimmän ulokkeen, Kaliningradin, strateginen merkitys Venäjälle on kasvanut. Kaliningradia ympäröi maa- ja vesialueilla pelkkiä Nato-maita sekä Ruotsi, joka myös tavoittelee Nato-jäsenyyttä.

I found the location of the Baltic Jammer causing flights to lose position, again.

Kaliningrad, Poland (or Denmark). Pick your suspect.

With a new, larger dataset and more refined method I have replicated my results from yesterday.

Data only from when jammer has been active. https://t.co/Nb8F35nCJj pic.twitter.com/qH6ikCKSOk

— Markus Jonsson (@auonsson) January 4, 2024