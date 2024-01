Sotilasprofessori kertoo, miten Venäjän GPS-häirintä toimii: Yksi yllätysvaikutus

Sotilasasiantuntija Mika Hyytiäinen sanoo ”uskovansa ehdottomasti” , että viime aikoina Itämeren alueella havaitun GPS-häirinnän takana on ollut Moskova.

– GPS on helppo häiritä. Taajuudet tunnetaan. Ja ne mitä meidän kännykkämme satelliiteista kuuntelevat ovat kuin kuiskauksia. Ei tarvitse kovin paljon laittaa isompaa signaalia niin se kuiskaus lakkaa kuulumasta ja kuuluu se häirintäsignaali siihen päälle, sotilasprofessori, eversti (evp.) Hyytiäinen sanoo Verkkouutisten Sanna Ukkola Showssa.

Suomessa ja eteläisellä Itämerellä on koettu joulun ja uudenvuoden aikana poikkeuksellisen laajaa satelliittipaikannusjärjestelmien häirintää. Häirintä on kohdistunut Suomen lisäksi myös Puolan, Ruotsin ja Tanskan alueille. GNSS-signaalin häirintä on sotkenut GPS-paikannuksen toimintaa ja esimerkiksi lentoliikenteestä annettiin ilmoituksia häiriöistä.

Verkkouutiset kertoi tässä jutussa havainnoista, joiden perusteella häirintää on mitä ilmeisimmin tullut Venäjän Kaliningradista. Automatisoidulta vaikuttanut häirintä osui erityisesti myöhäisiin iltoihin ja öihin. Venäjän Itämeren laivaston elektronisen sodankäynnin osasto harjoitteli alueella samaan aikaan. Harjoituksessa torjuttiin Venäjän puolustusministeriön tiedotteen mukaan kuvitteellisen vihollisen viestintä- ja etälennonjohdon sekä täsmäohjusten ohjausjärjestelmiä. Vastaavaa on tavattu aiemminkin venäläisten harjoitusten aikana. Venäjän on myös arvioitu lisänneen elektronisen sodankäynnin järjestelmien käyttöä sotilaskohteissa ympäri maata sen jälkeen, kun Ukraina alkoi tehdä pitkän kantaman lennokki-iskuja Venäjälle.

Mika Hyytiäisen arvio osuu yksiin havaintojen kanssa. Hän muistuttaa satelliittipaikannuksen häirinnän olevan olennainen osa Venäjän sotilaskohteiden suojaamista.

– Venäjä suojaa joukkonsa aina GPS-häirinnällä. GPS on rakennettu amerikkalaisten täsmäaseita varten. Se on sotilasjärjestelmä. Ei se ole mikään siviilijärjestelmä. Se on vain laajasti yhteiskunnassa käytössä, Hyytiäinen sanoo.

– Laajamittaista häirintäkykyä on ollut jo pitkään olemassa ja sitä on erilaisissa sotaharjoituksissa esimerkiksi Norjassa raportoitu jo aikoja sitten.

Millaista tuhoa häirinnällä sitten voidaan pahimmillaan saada aikaan?

Mika Hyytiäisen mukaan vaikutuksia on kahta lajia. Julkisessa keskustelussa keskitytään usein lentoliikenteeseen. Asiantuntija korostaa kuitenkin, etteivät lentokoneet lennä pelkällä GPS-järjestelmällä. Paikannuksen ongelmat tuntuvat arjessakin. Älypuhelimien GPS-paikannussovellukset ovat korvanneet paperikartat.

– Yhteiskunnalle ehkä vaarallisempi juttu on, että me otamme tarkan ajan sieltä. Esimerkiksi tietoverkot on synkronoitu sillä. Ja kun jokainen tietoverkko saa GPS-satelliitista sen hyvin tarkan ajan, pysyvät meidän järjestelmämme hyvin pystyssä. Jos tulisi todella laajamittaista häirintää, olisi hyvin vaikeaa saada se synkroniaika jostain muualta, Mika Hyytiäinen avaa.

– Poikkeusjärjestelyjä on kyllä olemassa, mutta yllättävän moni tulisi todella yllätetyksi, jos se kestäisi kovin pitkään, hän jatkaa.

LUE MYÖS:

Itämerelle kohdistunut GPS-häirintä tuli Venäjän Kaliningradista

Venäjän GPS-häirintää Suomessa jo viime vuonna? Näin Norja kertoi (VU 17.11.2018)