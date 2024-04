Viron ulkoministeri: GPS-häirintä on hybridihyökkäys

Ulkoministeri Margus Tsahkna kertoo yleisradio ERR:lle, että GPS-häirintä Viron ilmatilassa on Venäjän tahallinen hybridihyökkäys.

– Venäjä tietää erittäin hyvin, että heidän taholtaan aiheuttamat häiriöt ovat erittäin vaarallisia lentoliikenteellemme ja konkreettisesti vastaan niitä kansainvälisiä sopimuksia, joihin Venäjäkin on liittynyt. Tämä on tahallista toimintaa, joka vaikeuttaa elämäämme ja vaarantaa ihmisten elämää, joten tätä voi pitää hybridihyökkäyksenä, Margus Tsahkna sanoo ERR:lle.

– Meidän pitää kutsua asioita niiden oikealla nimellä. Tosiasia on, että Venäjä vaikuttaa GPS-laitteisiimme ilmatilassamme – ei vain Virossa vaan alueellamme, hän jatkaa.

Lentoyhtiö Finnair tiedotti maanantaina keskeyttävänsä päivittäiset lentonsa Viron Tarttoon 29. huhtikuuta – 31. toukokuuta 2024 väliseksi ajaksi, jotta Tarton lentoasemalle voidaan toteuttaa GPS:stä riippumaton lähestymisratkaisu. Aiemmin Finnairin koneet eivät ole päässeet laskeutumaan Tarttoon GPS-häiriöiden takia.

Ulkoministeri Tsahkna kertoo viestipalvelu X:ssä keskustelleensa asiasta Baltian maiden ja Suomen ja Ruotsin ulkoministerien kanssa. Viro aikoo nostaa GPS-häirinnän esille myös Euroopan unionissa ja puolustusliitto Natossa.

Venäjä on hänen mukaansa saatava vastuuseen. Asiaa ei pidä hänen mukaansa hyssytellä.

– Meidän on pikemminkin näytettävä, että teemme toimia tämän asian suhteen, olemme tietoisia tästä tilanteesta, jotta vastuu tästä ei lankea meille vaan aggressiiviselle Venäjälle. Olisi pahinta, jos piilottelemme sitä tosiasiaa, että Venäjä häiritsee lentoliikennettämme, Tsahkna sanoo ja viittaa mahdolliseen lento-onnettomuuteen.

– Tämä on vastuu, jota en todellakaan halua kantaa ulkoministerinä.

