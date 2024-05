Evp-kenraali GPS-häirinnästä: Venäjä on sodassa kanssamme

Venäjä on sodassa länttä vastaan, vaikka länsi ei tätä vielä ymmärräkään. Näin kirjoittaa yhdysvaltalainen evp-kenraali, Euroopan joukkojen komentajana vuosina 2014-2018 toiminut Ben Hodges, joka kommentoi viestipalvelu X:ssä Venäjän Itämeren alueella harjoittamaa GPS-häirintää sekä Itämeren venäläistä ”varjolaivastoa”.

Muun muassa Viron ulkoministeri Margus Tsahkna on kuvaillut häirintää Venäjän ”tahalliseksi hybridihyökkäykseksi”. Finnair ilmoitti maanantaina keskeyttävänsä päivittäiset lentonsa Viron Tarttoon toukokuun loppuun saakka, sillä jotta Tarton lentoasemalle voidaan toteuttaa GPS:stä riippumaton lähestymisratkaisu.

Venäjän varjolaivastolla taas tarkoitetaan niitä iäkkäitä ja usein vakuuttamattomia aluksia, joiden varassa Venäjän öljynvienti lännen pakotteiden jälkeen lepää. Varjolaivasto on viime aikoina herättänyt huolta etenkin Ruotsissa, jossa alusten on epäilty harjoittavan myös vakoilua. Lisäksi öljyä kuljettava varjolaivasto muodostaa potentiaalisesti katastrofaalisen ympäristöriskin.

Atlantic Council-ajatushautomon vanhempi tutkija, ruotsalainen Elisabeth Braw kirjoittaa varjolaivaston Ruotsissa herättämästä huolesta Politico-verkkolehden tuoreessa kolumnissaan. Kirjoituksessaan Braw myös esittää, miten harmaalla vyöhykkeellä operoivan laivaston toimintaan voitaisiin puuttua.

Evp-kenraali Hodges pitää tutkijan ehdotuksia kannatettavina.

– Venäjä on sodassa kanssamme, vaikka emme sitä ymmärrä. EU/Nato voivat keksiä tehokkaita keinoja tämän toiminnan, kuten kuten myös GPS-häirinnän ja muiden kansainvälisiä sopimuksia rikkovien aktiviteettien, lopettamiseksi, Hodges kirjoittaa.

– Elisabeth Brawilla on ehdotuksia, kenraali jatkaa ja viittaa ruotsalaisen kolumniin,

Kolumnissaan Braw ehdottaa, että EU-maat voisivat Euroopan puolustusviraston MARSUR-meritilannekuvahankkeen raameissa tunnistaa ja tutkia kaikkia aluevesillään purjehtivia epäiltyjä varjolaivaston aluksia. Lisäksi EU-maat voivat Venäjänkin allekirjoittamaan Itämeren suojelun toimintaohjelmaan vedoten keskeyttää laivojen väliset öljynsiirrot alueella. Haamulaivaston toimintaa nämäkään toimenpiteet eivät lopettaisi, Braw kirjoittaa, mutta ne tekisivät laivastosta hieman nykyistä vaarattomamman.

Russia is at war with us, even if we don't realize it. EU/NATO can figure out effective means to stop these activities as well as GPS jamming and other activities in the region which violate international agreements. @elisabethbraw offers suggestions. https://t.co/XXQ7XkxAg9

— Ben Hodges (@general_ben) April 30, 2024