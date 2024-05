Elina Valtonen Georgian tilanteesta: Väkivaltaa ei voi sallia

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kuvailee Georgian tilannetta huolestuttavaksi.

Maassa on järjestetty laajoja mielenosoituksia valtapuolueen ajamaa, niin sanottua agenttilakia vastaan. Arvostelijoiden mukaan esitys muistuttaa läheisesti Venäjällä käytössä olevaa lainsäädäntöä, jota on käytetty opposition, kansalaisjärjestöjen ja toisinajattelijoiden vaientamiseen.

Kymmenet tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat keskiviikkoiltana parlamenttirakennuksen lähelle Tbilisissä ja toiseksi suurimpaan kaupunkiin Batumiin. Lakiesitys eteni toisessa käsittelyssä parlamentaarikkojen käsirysyn jälkeen.

Opposition edustajia ajettiin ulos istuntosalista, Radio Free Europe kertoo. Georgialainen unelma -valtapuolue pyrkii ajamaan muutoksen läpi toukokuun puoliväliin mennessä.

Georgian terveysministeriön mukaan ainakin yksitoista ihmistä oli sairaalahoidossa tuoreimpien mielenosoitusten jälkeen. Poliisi hajotti väkijoukot aamuyöhön mennessä. Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat arvostelleet ”agenttilakia” ja tuominneet väkivallan mielenosoittajia kohtaan.

– Väkivaltaa rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan ei voi hyväksyä. Georgialle myönnettiin EU:n ehdokasmaan asema, ja odotamme maan pysyvän tällä polulla, mikä on kansan tahto. Ihmisillä on oikeus vastustaa lakiesitystä ulkomaisesta vaikutusvallasta osoittamalla mieltään, Elina Valtonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

