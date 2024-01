Onko Itämerta vaivaavien GPS-häiriöiden takana venäläinen satelliittien häirintälaite?

GPS-paikannuksen mahdollistavan GNSS-signaalin häirintä on jatkunut eteläisellä Itämerellä. Signaaleja avoimista lähteistä seuraavien harrastajien mukaan häiriöt toistuvat säännöllisesti öisin. Häirinnän lähde on paikannettu Venäjän hallussa Kaliningradiin, jossa sen asevoimien Itämeren laivastolla on esikunta ja suuri tukikohta.

Häiriöt alkoivat joulun alla, ja joulun välipäivinä ne heijastuivat Suomeenkin. Tämän jälkeen ne ovat jatkuneet muutamien päivien poikkeuksia lukuun ottamatta. Toisinaan Venäjän asevoimat ovat ilmoittaneet myös harjoitelleensa elektronisen sodankäynnin kyvykkyyksiään: viimeksi tammikuun puolivälissä se harjoitteli ”lentävällä valetukiasemalla” eli Leer 3-järjestelmällä. Samoihin aikoihin GPS-häiriöt kohdistuivat Puolaan.

Nyt asiaan perehtyneet harrastajat ja asiantuntijat ovat nostaneet esille mahdollisuuden, että häirintä on peräisin elektronisen sodankäynnin järjestelmästä nimeltä 14Ts227 ”Tobol”. Hiukan mystinen Tobol on julkisten lähteiden mukaan tarkoitettu suojaamaan venäläisten omia kohteita satelliittihäirinnältä, mutta on mahdollista, että sillä voidaan myös harjoittaa häirintää.

Tobol-yksiköitä on Venäjällä alle kahdeksan. Vuonna 2020 The Space Review julkaisi järjestelmästä erittäin yksityiskohtaisia tietoja. Mukana oli tietoja kuudesta Tobol-yksiköstä, joista yksi on Pionerskin alueella Kaliningradissa. Osa järjestelmistä on siirrettäviä, osa taas ei.

Viime vuonna yhdysvaltalainen mies vuoti USA:n tiedustelun aineistoja ylläpitämälleen Discord-palvelimelle. Niiden joukossa oli tiedusteluraportti, jossa käsiteltiin myös Tobolia. Palataan sen sisältöön kohta tarkemmin, mutta mainittakoon ensin, että aineiston mukaan yksi Tobol-yksikkö sijaitsee myös Krasnodar Kraissa, joka on noin 500 kilometrin päässä Krimiltä.

Discord-vuodoiksi kutsutussa tapauksessa 21-vuotias amerikkalainen ilmavoimien kansalliskaartilainen levitti tiedusteluaineistoa saadakseen netissä hyväksyntää ja ihailua. The Washington Post -lehti havaitsi aineistojen joukossa tiedusteluraportin, jonka mukaan Venäjän asevoimat käynnisti syyskuussa 2022 kokeen. Kokeella oli tarkoitus häiritä Ukrainan käytössä olevia, hajautettujen satelliittien kautta toimivia Starlink-verkkoyhteyksiä.

Starlink ei asiaa tuoreeltaan Washington Postille kommentoinut, mutta sen omistaja Elon Musk kirjoitti omistamassaan X:ssa jo maaliskuussa 2022, että Starlinkin toimintaa häirittiin lähellä konfliktialueita useita tunteja kerrallaan. Musk totesi silloin, että järjestelmäpäivitysten johdosta Starlink ohittaa häirinnän.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Tobolilla on sekä defensiivinen että offensiivinen käyttötarkoitus. Tämä tarkoittaa, että sillä voidaan sekä suojata omia järjestelmiä häirinnältä että häiritä muita.

Täyttä varmuutta Tobolin kyvyistä ei ole. Tiedossa on ollut jo pitkään, että Venäjällä on kyky häiritä satelliittiliikennettä, joskin toisista satelliiteista käsin. Varmuutta siitä, millainen kyvykkyys heillä on häiritä satelliittiliikennettä maasta käsin, ei ole. Maasta tapahtuva satelliittihäirintä tapahtuu käytännössä siten, että maasta lähetetään häirintäsignaalia samalla taajuudella kuin satelliitit toimivat. Tämä estää satelliitteja vastaanottamasta oikeaa signaalia.

Venäjä ei välttämättä kuitenkaan käytä Tobolia tai mitään muutakaan elektronisen sodankäynnin asetta sekoittaakseen laiva- ja lentoliikennettä Baltiassa ja Pohjoismaissa. Motiivi tasaisesti toistuvalle, pitkäkestoiselle paikannussignaalin häiritsemiselle saattaa löytyä oman alueen suojaamisesta. Ukraina on nimittäin pyrkinyt toistuvasti tekemään dronehyökkäyksiä Venäjän maaperällä sijaitseviin kohteisiin ja toisinaan todennäköisesti myös onnistunut siinä. Monet taistelulennokit tarvitsevat GNSS-signaalia enemmän tai vähemmän löytääkseen kohteeseensa.