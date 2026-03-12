SDP:n ydinaselinja repesi – ”miten sekaisin puolueen voi saada”

SDP:n sisällä on noussut esiin erimielisyys ydinaseisiin liittyvässä keskustelussa.

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd.) totesi Iltalehdessä julkaistussa kirjoituksessaan, että ”Suomen kytkemistä täystuhoaseisiin ei voida pitää missään oloissa kansakunnan etujen mukaisena”. Kansanedustaja Jani Kokko (sd.) pitää puoluetoverinsa näkemystä merkillisenä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Erikoista. Luulin nimittäin, että meidät on jo kytketty täystuhoaseisiin Nato-jäsenyyden myötä. Nehän olivat se syy, miksi Suomi ylipäätään haki puolustusliiton jäseneksi, jonka pidäke Venäjää vastaan rakentuu viime kädessä täystuhoaseiden varaan, Kokko kirjoittaa Facebookissa.

Kimmo Kiljunen on SDP:n pitkän linjan konkari ja ulkopolitiikan vaikuttaja. Jani Kokko on nuoremman sukupolven kansanedustaja ja Yhdysvaltoihin perehtynyt väitöskirjatutkija.

Hallituksen esitys ydinaserajoitusten purkamisesta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Voimassa olevassa lainsäädännössä ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa on täysin kiellettyä. Lakiesityksessä esitetään, että ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa olisi jatkossa mahdollista, jos se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustukseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

Hallitus on painottanut, että Suomi ei tavoittele ydinaseiden sijoittamista alueelleen, eikä sellaista ole Natossa suunnitteilla. Lakimuutos ei myöskään vaikuta Naton ydinpeloteharjoituksiin, joissa ei tulla jatkossakaan liikuttamaan ydinaseita.

Kansanedustaja syyttää SDP:tä suomettumisesta

Jani Kokko kertoi aiemmin Verkkouutisille, että hän aikoo muodostaa kantansa vasta eduskunnan valiokuntakuulemisten jälkeen.

– Mielenkiinnolla odotan, kun päästään näihin kuulemisiin ja keskusteluihin, että miten eri tahot näkevät sen asian. Mielelläni odottaisin niitä, varsinkin kun puolustusvaliokunnan jäsen olen, että miten mennään eteenpäin, Kokko kommentoi VU:lle.

Poimintoja videosisällöistämme

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ovat kuitenkin jo kertoneet, että SDP vastustaa hallituksen esitystä ydinaserajoitusten purkamisesta.

Kiljunen perusteli IL:ssä kantaa Suomen pitkäaikaisella linjalla.

– Suomella on pitkä perinne ja vankat linjaukset ydinaseista. Presidentti (Urho) Kekkonen teki aloitteen Pohjolan ydinaseettomasta vyöhykkeestä. Presidentti (Mauno) Koivisto räätälöi ydinenergialain ja perusteli, että ”yksikään ydinase ei lisää kenenkään turvallisuutta”, ja siksi Suomi ei salli ydinaseita alueellaan. Presidentti (Sauli) Niinistö vaali Koiviston perintöä ja alleviivasi, että ”ydinaseista päätettäessä Suomi ei ole subjekti, vaan objekti”. Presidenttiemme lähtökohtana on ollut varmistaa, ettei kansakunta joudu täystuhon kohteeksi, hän kirjoitti.

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) näkee, että SDP on palaamassa suomettuneisuuden linjalle.

– SDP syleilee taas K-linjaa sekä Neuvostoliitosta tuomaansa ”ydinaseettoman pohjolan” doktriinia, jolla itädiktatuuri piti meitä pelossa. SDP näyttää siirtyneen lyhyen Nato-heräämisen jälkeen takaisin suomettuneelle Kiljusen linjalle. Uskomatonta, Sammallahti kirjoittaa X:ssä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Oli miten oli, SDP pelaa taas Venäjän pussiin, hän toteaa toisessa viestissä.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) on pistänyt merkille SDP:n sisäisen erimielisyyden.

– Miten sekaisin puolueen voi saada myös ulkopolitiikan tärkeimmissä ja isoimmissa kysymyksissä? Jonkinlainen politiikan ennätys taitaa tämäkin olla, hän toteaa X:ssä.

SDP syleilee taas K-linjaa sekä Neuvostoliitosta tuomaansap "ydinaseettoman pohjolan" doktriinia, jolla itädiktatuuri piti meitä pelossa.



SDP näyttää siirtyneen lyhyen Nato-heräämisen jälkeen takaisin suomettuneelle Kiljusen linjalle. Uskomatonta.https://t.co/IAUcDc65lw — Tere Sammallahti 🇫🇮💙🇺🇦 (@TereSammallahti) March 10, 2026