Pietarsaarelainen startup kehitti panssaroidun ajoneuvon miehistön kuljetukseen

Pietarsaarelainen, viime vuonna perustettu startup-yritys SCATA on jo esitellyt ensimmäisen panssaroidun ajoneuvonsa nelipyörävetoisen SCATA Mk1:n. Texelisin Celeris-rungolle rakennettu 13–18 tonnia painava ajoneuvo asettuu raskaiden miehistönkuljetusajoneuvojen, kuten Patrian 6×6:n tai 8×8:n, ja kevyiden panssariautojen, kuten Sisun GTP:n, välimaastoon. Samalle rungolle on tehty myös ranskalainen Serval, kanadalainen INKAS M1 ja indonesialainen P2 Tiger.

SCATAsta on tulossa kolmas panssaroituja ajoneuvoja valmistava yritys Patrian ja Sisu Auton rinnalle. Mk1:n tuotantovauhdiksi suunnitellaan aluksi 60 ajoneuvoa vuodessa, mutta sitä voidaan kasvattaa 100–150:een saakka. Ajoneuvo on suunniteltu Suomen puolustusvoimien ja muiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

Ensimmäisen version ohjaamossa on tilaa kahdelle ja miehistötilassa kahdeksalle hengelle. Miehistön ovet ovat ajoneuvon etuosan sivuilla heti ohjaamon ovien takana; miehistöovia voi olla yksi tai kaksi tilaajan tarpeen mukaan.

Enintään 4,5 tonnin kuorman kantavasta ajoneuvosta suunnitellaan myös haavoittuneiden evakuointi-, ilmatorjunta- ja avolavaversiota. Ajoneuvon katolle on asennettavissa etäohjattava asejärjestelmä, jolla voi olla massaa 400–500 kilogrammaa.

Mk1:n ballistisen suojauksen ilmoitetaan olevan 2-tasoa ja miinasuojauksen 2a/b-tasoa STANAG 4569 -standardin mukaan, mikä tarkoittaa suojaa 7,62 millimetrin kaliiperin panssarin läpäisevältä ammukselta 30 metrin etäisyydeltä ja ajoneuvon tai sen pyörän alla räjähtävältä kuuden kilogramman miinalta. Suuren kuormakapasiteetin ansiosta suojaustasoa voidaan tarvittaessa kasvattaa, mitä varten ajoneuvo on jo valmiiksi suunniteltu.

Noin 6,6 metristä, 2,5 metriä leveää ja lähes yhtä korkeaa ajoneuvoa kiidättää kuusisylinterinen, 375 hevosvoiman dieselmoottori, jolla saavutetaan 110 kilometrin tuntinopeus maantiellä. Normaalinopeudella ajoneuvo kulkee 750 kilometriä yhdellä tankkauksella.

Varsinainen SCATA Mk1 -ajoneuvo esitellään julkisesti ensi kertaa kesäkuussa puolustusalan Eurosatory 2026 -messuilla Pariisissa. Siihen mennessä valmistaja kehittää Mk1:stä myös hybridiversion.