SDP:n kansanedustajalta ei vielä tiukkaa kantaa ydinaserajoitusten purkuun

SDP:n kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jani Kokko (sd.) ei suoralta käsin tyrmää hallituksen esitystä liittyen ydinaserajoitusten purkamiseen, vaan aikoo muodostaa kantansa valiokuntakuulemisten jälkeen.

Kokko kommentoi asiaa Verkkouutisille eduskunnassa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Mielenkiinnolla odotan, kun päästään näihin kuulemisiin ja keskusteluihin, että miten eri tahot näkevät sen asian. Mielelläni odottaisin niitä, varsinkin kun puolustusvaliokunnan jäsen olen, että miten mennään eteenpäin, Kokko kommentoi kysyttäessä hänen henkilökohtaista kantaansa asiaan.

SDP on ilmoittanut vastustavansa hallituksen esitystä. Puheenjohtaja Antti Lindtman ja ryhmäjohtaja Tytti Tuppurainen ovat ottaneet tiukan kielteisen kannan asiaan.

Jani Kokko toistaa haluavansa perehtyä ensin valiokuntakuulemisiin. Hän arvostelee kuitenkin hallituksen menettelytapaa eli parlamentarismin ohittamista asian valmistelussa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Jos asia olisi jo aikaisemmin otettu luottamuksellisesti esille, niin välttämättä meillä ei nyt tälläistä keskustelua ja kaaosta olisi niin kuin nyt. Varsinkin kun meillä Suomessa on yleensä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pidetty parlamentarismista kiinni, sanoo Kokko.

Hallituksen tarkoituksena on poistaa lainsäädännölliset esteet Suomen sotilaallisen puolustuksen mahdollistamiseksi osana liittokuntaa sekä Naton pelotteen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Käytännössä muutokset tehdään ydinenergialakiin ja rikoslakiin.

Hallitus on korostanut, ettei Suomi tavoittele alueelleen ydinaseita.