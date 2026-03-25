Oikeudelta tärkeä päätös: Käsiaseiden hankinta on Suomen turvallisuuden etu

Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi helmikuussa saksalaisen Heckler & Kochin valituksen Puolustusvoimien käsiasehankinnasta. Asian ottaa puheeksi kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) blogissaan. Hänen mukaansa päätös vahvistaa, että hankinta voidaan tehdä kansallisen turvallisuusedun perusteella poikkeuksellisesti ilman normaalia kilpailutusta.

Heckler & Koch valitti Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Ruotsin puolustusmateriaaliviraston FMV:n tekemästä puitesopimuksesta, jossa asehankinta kohdistettiin Sakolle. KHO katsoi kuitenkin, että kyse on EU-sopimuksen tarkoittamasta keskeisestä turvallisuusedusta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Heinonen tiivistää ratkaisun ytimen huoltovarmuuteen:

– Sotilaallisen huoltovarmuuden varmistamiseksi käsiaseiden tuotantokyky voitiin säilyttää Suomessa, Heinonen viittaa ratkaisuun.

KHO:n mukaan ratkaisu on perusteltu myös Suomen turvallisuusympäristön ja maantieteellisen aseman vuoksi. Oikeus oli eri mieltä valittajan kanssa ja katsoi hankinnan kuuluvan keskeisiin turvallisuusetuihin.

Heinosen mukaan päätös on merkittävä ennakkotapaus tulevia hankintoja varten.

– Korkeimman hallinto-oikeuden tekemä päätös on tulevaisuudenkin kannalta merkittävä.

Hän korostaa, että perustelut nojaavat vahvasti huoltovarmuuteen ja turvallisuusympäristön muutoksiin sekä valtioneuvoston selontekoihin, mikä alleviivaa niiden merkitystä myös jatkossa.

Poimintoja videosisällöistämme

Heinosen mukaan ratkaisu tukee myös Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä. Maiden yhteinen puitesopimus mahdollistaa yhtenäisen asekaluston ja vahvistaa huoltovarmuutta, ja Sakon rynnäkkökivääreitä on jo toimitettu Ruotsiin.

Seuraavaksi hallituksen ja Puolustusvoimien on tarkoitus tehdä varsinainen hankintapäätös Sakolta. Heinonen pitää tätä keskeisenä investointien käynnistämiseksi.

– Tämä on keskeisen tärkeää uusien tuotantolinjojen rakentamiseksi ja investointien liikkeelle saamiseksi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Riihimäelle suunniteltu tehdaslaajennus riippuu tilauksen toteutumisesta. Hankinnan mittakaava on suuri: Suomen sodanajan vahvuus on noin 280 000 sotilasta, ja käyttöön on tulossa uuden rynnäkkökiväärin lisäksi tarkkuuskivääri sekä ilmatorjuntakonekivääri.

Päätös antaa Heinosen mukaan vahvan pohjan tuleville hankinnoille. Ratkaiseva kysymys on, milloin lopullinen tilaus tehdään ja investoinnit käynnistyvät.