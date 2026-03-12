Keskustasta ryöpytystä: Onko SDP:stä johtamaan Suomea?

Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho sanoo hallituksen ydinenergialakiesityksen räjäyttäneen tulevien eduskuntavaalien asetelman kaikkien nähtäville.
Siika-ahon mielestä keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen ehdotus ydinaseettomasta Suomesta rauhan aikana näyttää avaavan syntyneen pattitilanteen. Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) vastaantulo osoittaa, että suomalaisten turvallisuus koetaan yhä yhteistyöksi eikä poliittisena vastakkainasetteluna.
Siika-ahon mukaan episodissa mitataan, kenestä on johtajaksi. Hän pitää hallituksen toimintaa lakiesityksen ympärillä tökerönä, mutta hämmästelee silti eniten gallup-kärjessä menestyneen SDP:n johdon kielteistä suhtautumista kaikkiin rakentaviin esityksiin.
– Onko SDP:stä johtamaan Suomea, jos ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi tyylilajiksi on valittu totaalinen neliraajajarrutus, kysyy Siika-aho tiedotteessa.
