SDP:n kansanedustaja rinnasti Ylen ydinaseväittelyssä Suomen Iraniin

SDP:n kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen arvosteli Ylen Politiikkaradiossa hallituksen esitystä, jolla puretaan ydinaseita koskevia rajoituksia.

Koskisen mukaan hallituksen ajattelun perusongelma on oletus siitä, että ”ydinaseiden tuominen” Suomeen lisäisi turvallisuutta.

– Perinteisesti myös maailmalla on katsottu, että ydinaseiden sijoittaminen johonkin maahan houkuttelee vastapuolen iskut juuri siihen kyvykkyyteen, Koskinen sanoi Ylellä.

Koskinen nosti esimerkiksi Iranin, joka on tavoitellut ydinaseita ja on nyt Israelin ja Yhdysvaltojen iskujen kohteena.

Iran-rinnastukselle tyrmäys

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) pöyristyi Koskisen Iran-rinnastuksesta. Puheenjohtajien välille syntyi kiivas väittely.

– Onhan tämä opposition retoriikka aikamoista, jos Suomi ja Iran yhdistetään samassa lauseessa, kun keskustellaan ydinaseista, Autto totesi Ylellä.

– Siinä oli kysymys siitä, mihin vastapuolet kohdentavat iskut, jos on epäilyjä siitä, että alueella on ydinaseita, Koskinen vastasi.

– No hyvänen aika, Iranilla on laiton ydinaseohjelma, Autto sanoi.

– Minä vain vertasin sitä, että teiltä on unohtunut kokonaan se, että ydinaseiden tuonti Suomeen vaikuttaisi myös siihen, että altistuisimme iskuille. En tarkoittanut, että olisimme Iraniin verrattavia. Sillä on kuitenkin merkitystä, missä ydinaseet ovat, Koskinen vastasi.

– Tämä on aika uskomatonta mielikuvien maalaamista, koska Suomeen ei nimenomaan olla tuomassa ydinaseita, Autto painotti.

Suomi rahoitteli rajoituksilla Neuvostoliittoa

Hallituksen mukaan useimmissa Nato-maissa ei ole Suomen kaltaisia lainsäädännöllisiä rajoitteita.

Voimassa olevassa lainsäädännössä ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa on täysin kiellettyä. Lausuntokierrokselle lähteneessä lakiesityksessä ehdotetaan, että ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa olisi jatkossa mahdollista, jos se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustukseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

Keskustelussa kävi ilmi, että nykyiset ydinaserajoitukset säädettiin 1980-luvulla aikana, jolloin Suomi halusi rauhoitella Neuvostoliittoa.

Autto sanoi, että Suomen itse itselleen asettamat rajoitteet kaventavat mahdollisuuksia osallistua Naton yhteisen ydinaseturvan vahvistamiseen, joka on myös Suomen viimekätinen turva.

– Tämän vuoksi ne kannattaa poistaa Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi. Suomen turvallisuus vahvistuu sitä mukaa kuin myös Naton yhteinen tekeminen vahvistuu. Siksi on tärkeää, että tämä lakiesitys viedään eteenpäin.

Ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo (vas.) sanoi ydinaseiden olevan ”eksistentiaalinen uhka” koko maailmalle.

– Vasemmistoliiton kanta on, että Suomen on oltava ydinaseeton, eikä ydinaserajoitusten purkaminen todellakaan lisäisi Suomen turvallisuutta. Se antaisi tässä maailmantilanteessa täysin väärän signaalin ja kasvattaisi jännitteitä entisestään. Vaarana on myös, että ydinaseriisunta vaarantuu globaalisti, Honkasalo sanoi Ylellä.

Valtioneuvoston mukaan Suomi ei tavoittele ydinaseiden sijoittamista alueelleen, eikä sellaista ole Natossa suunnitteilla. Lakimuutos ei myöskään vaikuta Naton ydinpeloteharjoituksiin, joissa ei tulla jatkossakaan liikuttamaan ydinaseita.

Autto kuvasikin hallituksen lakiesitystä tekniseksi.

– Ydinaseita koskevat rajoitteet siirretään pois ydinenergialaista rikoslakiin, jossa säilyy jatkossakin merkittäviä rajoitteita ydinaseiden osalta. Suomeen ei tuoda ydinaseita, eikä Suomesta tule ydinasevaltaa. Nämä uhkakuvien maalailut ovat aivan perusteettomia. Iran-rinnastukset ovat aivan uskomattomia, Autto vielä jatkoi.

Honkasalo oli asiasta eri mieltä.

– Ydinase on erittäin vakava asia. Puhutaan joukkotuhoaseista. Kyse ei ole mistään pienestä teknisestä detaljista.