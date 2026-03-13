Poliisijohtaja Ylelle: Poliisi on toiminut väärin

Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki myöntää Ylelle, että Suomen poliisissa on toimittu yksiselitteisesti väärin.

Hän viittaa Ylen MOT-toimituksen paljastamiin tapauksiin Suomessa tapahtuneesta poliisiväkivallasta. Selvitys nosti esiin useita tapauksia, joissa poliisimies oli käyttänyt tarpeettomasti voimakeinoja työtehtäviensä yhteydessä. Joissakin tapauksissa liiallinen voimankäyttö on johtanut rikostuomioon asti.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Poliiseja on viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana tuomittu virantoimituksen aikana tapahtuneista pahoinpitelyistä tai vammantuottamuksista vähintään 19 kertaa. Kaikki tuomiot eivät ole lainvoimaisia.

Syytteessä poliisimiehet ovat olleet yhteensä 30 kertaa eli joissakin tapauksissa syyte on hylätty. Poliiseista tehdyistä rikosilmoituksista vain pieni murto-osa etenee syyteharkintaan ja tuomioistuimen käsittelyyn.

Joissakin tapauksissa uhri on ollut alaikäinen.

– Totta kai se on vakavaa. Emme pidä sitä perusteltuna voimankäyttötilanteena, Koskimäki kommentoi Ylelle.

Poliisiylijohtaja vakuuttaa, että tilanteista otetaan opiksi.

Poliisiin liittyvät rikosepäilyt eivät kohdistu pelkästään voimankäyttötilanteisiin. Aiemmin tällä viikolla julkisuuteen nousi esiin tapaus, jossa Helsingin poliisilaitosta epäillään lukuisista laittomista kotietsinnöistä. Lisäksi julkisuuteen esiin nousi tapaus, jossa Helsingin poliisilaitoksella rikostutkijana työskennellyt poliisimies pahoinpiteli kollegansa poliisilaitoksen tiloissa kesken työvuoron. Eräässä tapauksessa poliisimies löi poliisikoiraa nyrkillä päähän. Yhdessä tapauksessa poliisia epäillään poliisilaitoksen tiloissa tapahtuneesta raiskauksesta.

Kansalaiset luottavat poliisiin kohuista huolimatta

Suomessa kansalaisten luottamus poliisiin on perinteisesti ollut hyvin korkea. Luottamusta eivät ole horjuttaneet edes poliisin ympärillä velloneet erilaiset kohut. Tunnetuin poliisiin liittyvä skandaali lienee Helsingin entisen huumepoliisin päällikön Jari Aarnion ympärillä vellonut huumerikosvyyhti.

Poimintoja videosisällöistämme

Kansalaisille tehdyn poliisibarometrin kyselyissä nousee esiin kuitenkin yhdistäviä tekijöitä, jotka nakertavat ihmisten luottamusta poliisiin. Osa vastaajista kertoi kokeneensa poliisin käytöksen ylimieliseksi, törkeäksi, asenteelliseksi, vähätteleväksi tai syyllistäväksi. Osa kertoo poliisin syyllistyneen myös aggressiiviseen tai kovakouraiseen toimintaan kiinniottotilanteissa.

Lisäksi osa rikoksen uhreista kokee, että poliisi on suhtautunut heitä koskevaan rikosasiaan vähätellen. Vastausten mukaan etenkin seksuaalisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneet ovat kokeneet epäluottamusta poliisia kohtaan. Monissa vastauksissa yhdistyy myös kokemus, että poliiseilla on taipumus vähätellä etenkin naisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa. Poliisi on jopa jättänyt lähisuhteissa tapahtuneita pahoinpitelyitä tutkimatta lainvastaisin perustein.

Osa vastaajista myös epäilee, kohtelevatko poliisit tasa-arvoisesti kaikkia väestöryhmiä. Vastaajia huolettaa myös joidenkin poliisimiesten kohdalla epäillyt kytkökset äärioikeistoon ja lisääntyneet putkakuolemat. Vastauksissa nousi esiin myös useiden poliisimiesten avoimen rasistinen nettikirjoittelu poliisien salatussa Facebook-ryhmässä.

Vastauksissa nousee esiin myös kokemuksia asenteellisesti tai puutteellisesti suoritetuista esitutkinnoista. Osa vastaajista kokee poliisin toimineen tutkinnassa asenteellisesti ja asettuneen selvästi toisen osapuolen puolelle. Vastaajien mukaan poliisi on ollut erittäin valikoiva myös sen suhteen, millaisia rikoksia se on suostunut ottamaan tutkittavaksi. Luottamusta poliisiin on vähentänyt etenkin se, jos kansalaisen tekemää rikosilmoitusta ei tutkita, vaikka asiasta olisi saatavilla näyttöä ja tekijä olisi selvitettävissä.

LUE MYÖS:

Suuri enemmistö luottaa poliisiin: tietyt syyt nakertavat luottamusta

Mainos - sisältö jatkuu alla

Poliisissa laaja ongelma: Rikoksia jätetään tutkimatta lainvastaisesti

Poliisi myöntää: Rikoksia jäi tutkimatta – syynä huolimattomuus, ei voimavarat

Poliisi pitkitti esitutkintoja – Yle: Rikosepäily