Poliisi myöntää: Rikoksia jäi tutkimatta – syynä huolimattomuus, ei voimavarat

Poliisi on jättänyt toistuvasti tutkimatta lähisuhteissa tapahtuneita pahoinpitelyitä lainvastaisin perustein. Asia kävi ilmi apulaisoikeuskanslerin tekemässä tarkastelussa. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Ongelmia ilmeni eri puolilla maata.

Puutteita ilmeni muun muassa Pohjanmaan poliisilaitoksella. Nyt poliisilaitos ottaa itse kantaa asiaan julkaisemassaan tiedotteessa.

Poliisilaitos sanoo pitävänsä asiaa painavana ja ryhtyy toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että lähisuhdeväkivaltaa koskevat rikosepäilyt tutkitaan lain edellyttämällä tavalla. Poliisilaitos tulee tiedotteensa mukaan tekemään tiivistä yhteistyötä Poliisihallituksen kanssa lähisuhdeväkivallan tutkinnan ohjeistusten, koulutusten ja laadunvarmistuksen kehittämiseksi.

– Tulemme käymään tapaukset läpi ja tarkastamaan niiden taustalla olleet päätöksentekoprosessit. On selvää, että se tulee tarkoittamaan muun muassa lisäkoulutusten järjestämistä. Tulemme selvittämään, miksi ratkaisussa kuvattuja virheitä on päässyt tapahtumaan, poliisipäällikkö Jarkko Lehtinen toteaa tiedotteessa.

Poliisipäällikön mukaan tapauksessa ei ollut kyse resursseista vaan riittämättömästä laadusta. Poliisi ei ollut tehnyt työtään riittävällä huolellisuudella.

–Lähisuhdeväkivalta on rikos, joka vaatii poliisilta erityistä huolellisuutta ja herkkyyttä. Otamme apulaisoikeuskanslerin havainnot vakavasti ja ryhdymme tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin, poliisipäällikkö Jarkko Lehtinen jatkaa.

Avoinna olevien rikosasioiden määrä on laskenut Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella. Poliisipäällikkö Lehtisen mukaan avoinna olevien juttujen määrä mahdollistaa jatkossa myös paremman laadun tutkinnassa olevissa asioissa.

Ongelmaan kiinnitetty huomiota aiemminkin

Poliisin päätös jättää suorittamassa esitutkintoja lainvastaisin perustein on herättänyt huomiota myös aiemmin. Samaan asiaan kiinnitti huomiota eduskunnan oikeusasiamies vuonna 2022. Päätöksessään eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoi, että poliisi keskeyttää tai jättää esitutkintoja toimittamatta osittain lainvastaisin perusteluin. Ongelma koskettaa kaikkia rikostyyppejä, ei pelkästään lähisuhdeväkivaltatapauksia. Entiset poliisit kertoivat vuonna 2021 Iltalehdelle, että heille on annettu ohjeistus myös jättää tietyt rikokset kokonaan tutkimatta. Näihin kuuluvat esimerkiksi vähäiseksi luokitellut omaisuusrikokset, kuten polkupyörävarkaudet.

Samanlaiset kokemukset korostuvat myös kansalaisten poliisibarometrissa antamissa vastauksissa. Monet kansalaiset ovat kokeneet, että poliisi ottaa rikosasioita tutkittavaksi hyvin valikoiden ja monessa tapauksessa koko rikosasiaa on vähätelty avoimesti. Vastausten mukaan etenkin seksuaalisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneet ovat kokeneet epäluottamusta poliisia kohtaan.

Monissa vastauksissa yhdistyy myös kokemus, että poliiseilla on taipumus vähätellä etenkin naisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa. Kansalaisten kokemukset käyvät yhteen apulaisoikeuskanslerin havaintojen kanssa.

