IL: Poliisi löi koiraa, 1050 euron sakot

Lounais-Suomen poliisilaitoksella työskentelevä poliisi löi maassa makaavaa koiraa nyrkillä päähän. Hänet tuomittiin sakkorangaistukseen ja väliaikaiseen eläintenpitokieltoon. Asiasta kertoo Iltalehti.

Koiran lyöminen tapahtui poliisikoiran koulutuksen yhteydessä Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella Porissa. Poliisi oli tekemässä tasokoeharjoitusta koiran kanssa. Kesken harjoituksen poliisi löi maassa makaavaa koiraa nyrkillä päähän ja retuutti eläintä ilmassa.

Tilanne päättyi vasta, kun sivullinen henkilö puuttui tilanteeseen. Teko tallentui riistakameraan, jota käytettiin todisteena oikeudessa. Sivullisen mukaan poliisi olisi myös potkaissut koiraa. Potku ei näkynyt videolla.

Oikeudessa poliisimies kiisti lyöneensä koiraa. Hänen mukaansa koira oli kesken harjoituksen tarttunut hampaillaan hänen käteensä eikä irrottanut otettaan ennen kuin poliisi oli ”läväyttänyt” eläintä avokämmenellä.

Oikeus ei pitänyt poliisin selityksiä uskottavina. Asiassa ratkaisevana tekijänä oli videolla tallentuneet todisteet, sillä koiran lyönti näkyi videolla. Videolla ei näkynyt, että koira olisi tarttunut kiinni poliisiin. Lisäksi oikeus katsoi, että poliisin kädessä olleet puremajäljet olivat tulleet aikaisemmasta tilanteesta, kun toinen koira oli purrut häntä työtehtävän aikana.

Poliisi tuomittiin eläinsuojelurikoksesta 30 päiväsakkoon. Hänen tuloillaan se tekee 1 050 euroa. Lisäksi hänet määrättiin kahden vuoden eläintenpitokieltoon. Kielto määrättiin väliaikaiseksi, sillä oikeuden mielestä kyseinen poliisi ei ole täysin soveltumaton huolehtimaan eläimistä yksittäisestä tapauksesta huolimatta.

Tuomio ei ole lainvoimainen eli siitä voi valittaa hovioikeuteen.