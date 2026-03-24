Valtava takavarikko: Poliisi sai kiinni yli 17 kiloa peukkuhuumetta

Keskusrikospoliisi on tehnyt erittäin suureen huumetakavarikkoon liittyvän esitutkinnan. Poliisi epäilee asiasta yhteensä kahdeksaa ihmistä, jotka ovat Puolan, Albanian ja Ruotsin kansalaisia. Heistä kolme on vangittuna.

Huumeita toi maahan puolalainen rikollisryhmä. Maahantuotuja huumausaineita on lisäksi levitetty edelleen myös albanialaisille ja ruotsalaisille verkostoille.

Rikollisryhmän toiminta paljastui joulukuussa 2025, kun poliisi takavarikoi yhteensä runsaat 17,3 kiloa Alfa-PVP:tä eli ”peukkua” ja noin 195 kiloa marihuanaa. Kyseessä on yksi suurimmista Suomessa koskaan tehdyistä Alfa-PVP:n takavarikoista. Kyseisen Alfa-PVP:n katukauppa-arvo on 1,7–3,4 miljoonaa euroa ja kyseisestä erästä olisi saanut noin 700 000 käyttöannosta.

– Takavarikko on merkittävä osoitus Alfa-PVP:n lisääntyneestä käytöstä ja maahantuonnista, kertoo rikoskomisario Hans Fagerström Keskusrikospoliisista tiedotteessa. Fagerströmin mukaan takavarikkomäärien odotetaan kasvavan tulevaisuudessakin.

Esitutkinnassa epäillään, että sama puolalainen rikollisryhmä on tuonut maahan muitakin huume-eriä vuoden 2025 aikana ja levittänyt niitä Suomessa. Esitutkinnan mukaan ryhmä on lisäksi toiminut yhteistyössä ruotsalaisten ja albanialaisten rikollisryhmien kanssa, joille se on toimittanut maahantuomiaan huumeita.

– Ryhmän toiminta oli poikkeuksellisen suoraviivaista ja jopa avointa. Huumausaine-erät toimitettiin Suomeen rekalla laillisen lastin seassa. Aineiden luovutukset tehtiin päiväsaikaan levähdysalueilla tai tien varsilla, Fagerström sanoo tiedotteessa.

Osa esitutkintakokonaisuudesta siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle ensi viikolla, ja jäljelle jääneen osan osalta tutkinta jatkuu yhteistyössä Puolan viranomaisten kanssa.



