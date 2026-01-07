Poliisi pitkitti esitutkintoja – Yle: Rikosepäily

Kolmea Pohjanmaan poliisilaitoksella työskentelevää poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja huolimattomuudesta. Asiasta kertoo Yle.

Rikosepäilyt liittyvät esitutkintojen viivästymiseen. Poliisin menettelyn takia muun muassa seksuaalirikoksia ja lapsiin kohdistuvia väkivaltarikoksia ei ole saatu tutkittua kohtuullisessa ajassa.

Esitutkintakokonaisuudessa oli epäiltynä neljäskin poliisi. Koska hänen osaltaan syyteoikeus ehti vanhentua, asia etenee syyteharkintaan vain kolmen poliisin osalta.

Poliisin tapa pitkittää rikostutkintoja on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Tutkintoja voidaan venyttää pitkiäkin aikoja ilman, että esitutkinnalle tehtäisiin mitään. Pahimmassa tapauksessa epäillyn rikoksen syyteoikeus voi vanhentua, jos poliisi ei saa suoritettua esitutkintaa kohtuullisessa ajassa.

Pohjanmaan poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Kari Keski-Opas vakuuttaa Ylelle, että poliisilaitos on puuttunut asiaan ja tehnyt merkittäviä uudistuksia, jotta lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnat saataisiin etenemään nopeammin. Hänen mukaansa tutkinnassa käsiteltävissä asioissa on kyse useita vuosia vanhoista tapauksista. Keski-Oppaan mukaan poliisiin on viime vuosina esimerkiksi perustettu erillinen ryhmä, joka on keskittynyt tutkimaan lapsiin kohdistuvia rikoksia.

– Lapsiin kohdistuvia rikoksia tutkivalla ryhmällä on oma tutkinnanjohtaja. Samoin juttuseurantaa on parannettu. Pyrkimyksenä on, ettei mikään rikos pääsisi vanhentumaan, Keski-Opas toteaa.

Apulaispoliisipäällikkö ei kommentoi Ylelle, johtuivatko rikostutkintojen pitkittymiset henkilöstövajeesta vai yksittäisten poliisien toiminnasta.

Poliisin rikostutkinnassa on havaittu viime aikoina muitakin ongelmia. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti viime syksynä huomiota siihen, että poliisi oli jättänyt toistuvasti tutkimatta lähisuhteissa tapahtuneita pahoinpitelyitä lainvastaisin perustein. Ongelmia ilmeni eri puolilla Suomea. Puutteita ilmeni myös Pohjanmaan poliisilaitoksella. Poliisilaitoksen poliisipäällikkö Jarkko Lehtinen myönsi suoraan, että virheet johtuivat poliisimiesten huolimattomuudesta eikä poliisin voimavaroista.

Myös kansalaisten kokemuksia keräävän poliisibarometrin tuloksissa nousee esiin kokemuksia, joiden mukaan poliisilla on hyvin valikoiva tapa ottaa rikosilmoituksia tutkintaan. Tämä koskee etenkin omaisuusrikoksia, joiden selvitysprosentti oli viime vuonna koko maan tasolla vain 37,4 prosenttia. Entiset poliisit kertoivat vuonna 2021, että heille on annettu määräys jättää vähäiset omaisuusrikokset välittömästi tutkimatta eli niin sanotusti tappaa tutkinnat. Tällaisia ovat esimerkiksi polkupyörävarkaudet.

