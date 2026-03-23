Koulupuukottajaa epäillään tapon yrityksestä

Poliisi sai maanantaiaamuna hätäkeskuksen kautta tehtävän, jonka mukaan Maatullin peruskoulun aulassa oli tapahtunut puukotus. Sekä tekijä että uhri ovat yläkoulun oppilaita.
Viranomaiset saapuivat koululle noin kuudessa minuutissa. Poliisin saapuessa 15-vuotias epäilty tekijä oli poistunut paikalta. 14-vuotiaalle uhrille annettiin ensiapua, jonka jälkeen hänet kuljetettiin sairaalaan. Uhrin saamat vammat ovat vakavia, mutta hänen tilansa on tällä hetkellä vakaa.
Epäilty tekijä otettiin kiinni noin tunti hätäkeskusilmoituksen jälkeen. Kiinniotto sujui rauhallisesti. Muita henkilöitä ei ole tällä hetkellä kiinniotettuna.
Alkuperäisten tietojen mukaan teko olisi ollut tekijän ja uhrin välienselvittely.
Poliisin selvitysten perusteella tapahtumat olivat saaneet alkunsa siitä, kun koulun oppilas oli lyönyt nyrkillä toista oppilasta. Tämän jälkeen tilanteeseen oli liittynyt kolmas oppilas, jota nyrkin iskun saanut oppilas oli puolestaan iskenyt teräaseella.
Tapahtumaan liittyvien oppilaiden välillä on ollut edeltävällä viikolla riitaa, johon on liittynyt fyysistä väkivaltaa. Esitutkinnassa selvitetään edeltävän viikon tapahtumien sekä osallisten yhteyttä tämän päivän tekoon.
Oppilaat ja henkilökunta suojautuivat luokkiin tapahtuman aikana. Koulussa suoritettujen tutkintatoimien vuoksi oppilaita pidettiin luokissa noin kello 11 saakka.
Koulupäivä keskeytettiin tapahtumien jälkeen. Helsingin kaupunki järjesti oppilaille paikan päällä kriisiapua.
Tutkinta jatkuu epäillyn kuulusteluilla sekä muilla tutkintatoimilla. Poliisi selvittää esitutkinnassa tapahtumien kulkua, sekä tekoon mahdollisesti liittyviä aiempia tapahtumia. Tekoa tutkitaan rikosnimikkeillä tapon yritys ja pahoinpitely. Kiinniotettua 15-vuotiasta epäillään tapon yrityksestä, ja hänen kanssaan tapellutta oppilasta pahoinpitelystä.
Poliisi tiedottaa tapauksesta lisää tarvittaessa tutkinnan edetessä.
Tapaus voi herättää ajatuksia ja mietityttää. Helsingin kaupungin kriisipäivystys tarjoaa tukea helsinkiläisille ympäri vuorokauden numerosta 09 310 44222. Apua tarjoavat muutkin tahot, joiden yhteystiedot löytyvät kootusti osoitteesta: Tukea helsinkiläisille kriisin hetkellä