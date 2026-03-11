Yle: Poliisia epäillään laittomista kotietsinnöistä – rikosylikomisario putkaan

Ainakin kolmea Helsingin poliisilaitoksella työskentelevää poliisia epäillään virkarikoksista, kertoo Yle.

Kaikki rikoksista epäillyt poliisit ovat työskennelleet ihmiskaupparikosyksikössä. Yksi epäillyistä on tunnettu ja kokenut poliisi, rikosylikomisario Hannu Kortelainen. Hän on työssään toimittanut putkaan satoja ihmisiä. Tällä kertaa hän joutui itse putkaan rikoksesta epäiltynä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Rikosepäilyt liittyvät prostituoitujen puhelimiin ja majoitustiloihin tehtyihin tarkastuksiin. Rikosepäilyn mukaan poliisi on tehnyt laittomia laite- ja kotietsintöjä eikä niitä ole kirjattu pakkokeinolain mukaisesti. Rikosepäilyt kohdistuvat Kortelaiseen, sillä hänen epäillään sallineen tarkastusten tekeminen. Epäiltynä on myös kaksi muuta yksikön poliisimiestä. He kaikki kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Kortelainen kertoo Ylelle olleensa kaksi päivää putkassa. Vapautumisen jälkeen hän sai kollegansa kautta tietää, että hänen työvelvoitteensa Helsingin poliisilaitokselle oli päättynyt. Sen jälkeen Kortelainen teki päätöksen jäädä eläkkeelle. Tällä hetkellä hän odottaa eläkepäätöksensä vahvistamista.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kaksi muuta rikoksesta epäiltyä poliisia jatkavat poliisissa työskentelyä. Ylen mukaan he eivät kuitenkaan tutki enää ihmiskaupparikoksia.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Helsingin poliisin ihmiskaupparikosyksikkö on tutkinnan kohteena. Viime syksynä tuli ilmi, että Helsingin poliisilaitoksella työskennellyttä poliisia epäillään poliisilaitoksen tiloissa tapahtuneesta raiskauksesta. Poliisimies kiisti syyllisyytensä, mutta hänet erotettiin poliisista. Helsingin poliisista on paljastanut muitakin rikostapauksia viime aikoina. Poliisilaitoksella työskennellyt rikostutkija sai hiljattain tuomion kollegansa pahoinpitelystä kesken työpäivän. Pahoinpitely tallentui poliisilaitoksen valvontakameraan.

Koska rikosepäilyt kohdistuvat poliisiin, tapauksen tutkintaa johtaa syyttäjä. Käytännöllä pyritään varmistamaan poliisirikostutkinnan puolueettomuus. Jos poliisi johtaisi itse itseensä kohdistuvia rikosepäilyjä, se herättäisi epäilyjä esitutkinnan puolueettomuudesta.