Ikäihmisille myyty tuhansien eurojen hintaisia jäsenyyksiä kuntosalille

Poliisille on ilmoitettu noin kahdestakymmenestä tapauksesta, joissa Jyväskylässä toimiva yritys on ottanut yhteyttä ikäihmisiin esimerkiksi puhelimitse tai sosiaalisessa mediassa ja myynyt kuntouttavia palveluita ja kuntosalijäsenyyttä.

Ilmoittajat ovat kertoneet myyntipuheluiden ja -tapaamisten olleen painostavia, ja osa heistä on tehnyt sopimuksen luullen, että yhteydenotto on tullut heille sairaalassa käynnin vuoksi. Asianosaiset ovat kokeneet sopimuksen tekotilanteen harhauttavaksi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Suuri osa ilmoituksista on tullut poliisille tämän ja viime vuoden aikana.

Sopimukset ovat olleet useiden tuhansien arvoisia vuositasolla. Osa asianomistajista on halunnut heti perua sopimuksen. Sopimuksista on ollut asianomistajien mukaan vaikea päästä eroon ja myyjäyrityksen edustajaa on ollut vaikea tavoittaa.

Poliisi selvittää tapauksia esitutkinnassa epäiltyinä petoksina. Kokonaisuuden tutkinta on kesken ja rikosnimike voi vielä muuttua. Poliisi selvittää myös sitä, onko asiassa kyse sopimusoikeudellisista asioista.

Poliisi muistuttaa olemaan valppaana, kun kuluttajalle tarjotaan palveluita.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Tutustu huolella sopimusehtoihin. Asiallinen myyjä ei painosta millään tapaa ja antaa aikaa harkita asiaa, rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Paavo Ritari toteaa tiedotteessa.

Poliisi muistuttaa myös tutustumaan sopimuksen peruutusehtoihin hyvin. Poliisi kehottaa keskustelemaan asiasta omien läheisten kanssa.

– Ja jos epäilet joutuneesi rikoksen kohteeksi, tee asiasta rikosilmoitus, Ritari jatkaa.