Latvian mepit tuohtuivat: FSB-yhteyksistä kärähtänyt ei ole ainoa

Kolme Latvian europarlamentaarikkoa kirjelmöi Euroopan parlamentin puhemiehelle Roberta Metsolalle vaatien jämäkkää puuttumista Tatjana Ždanokan toimintaan. Ždanoka ei ole ainoa, latvialaismepit painottavat.

Maanantaina kävi ilmi, että latvialaismeppi Ždanokan on pitänyt aktiivisesti yhteyttä ainakin kahteen Venäjän sisäisen tiedustelun FSB:n virkailijaan käytännössä lähes kaikki ne 20 vuotta, kun on toiminut europarlamentissa. Tiedot kävivät ilmi tietomurrosta, joka kohdistui Ždanokan sähköpostiin. Siitä uutisoivat venäläinen itsenäinen The Insider, latvialainen Re:Baltica, virolainen Eesti Päevaleht sekä ruotsalainen Expressen.

Ždanoka on vuotanut FSB-kontakteilleen parlamentin sisäisiä keskusteluja ja tietoa tulevista tapahtumista sekä pyytänyt apua erilaisten Venäjän hallinnon agendaa tukevien tapahtumien järjestämiseksi.

Latvialaiset Sandra Kalniete, Roberts Zīle ja Ivars Ijabs edustavat keskustaoikeistolaista EPP-ryhmää, oikeistokonservatiivista Reformi-ryhmää sekä liberaalia Renew-ryhmää. Kalniete julkaisi heidän kirjeensä viestipalvelu X:ssa, ja siitä kertovat myös Politico ja latvialainen Tvnet.

He kirjoittavat Metsolalle, että Ždanokan lisäksi on muitakin europarlamentaarikkoja, jotka tietoisesti palvelevat Venäjän intressejä.

– Olemme vakuuttuneita, että Ždanoka ei ole yksittäistapaus. Hänen lisäkseen on toisia europarlamenttiedustajia, jotka tietoisesti palvelevat Venäjän intressejä, mikä heijastuu heidän julkisissa avauksissaan, äänestyskäyttäytymisessään, heidän järjestämissään tapahtumissa sekä myöskin peitellyssä toiminnassaan jopa vielä senkin jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan, kirjoittavat Kalniete, Zīle ja Ijabs.

Kirjoittajat eivät kirjeessään nimeä ketään tiettyä meppiä, mutta Ždanokan rinnalla esimerkiksi tervehtimässä Syyrian diktaattori Bashar al-Assadia on nähty virolaismeppi Jana Toom. Liettuassa Ždanokan kanssa olivat mielenosoituksessa tukemassa Venäjän hyväksi vakoilemisesta epäiltyä poliitikkoa olivat irlantilaiset mepit Clare Daly ja Mick Wallace, sekä vuonna 2018 vaalitarkkailijana Venäjän epädemokraattisissa presidentinvaaleissa oli ranskalaismeppi Thierry Mariani, joka on häärännyt ”tarkkailemassa” vaaleja myös Krimillä ja Venäjän perustamassa Donetskin ”kansantasavallassa”.

Ždanokaa vastaan harkitaan nyt toimia. Omat selvityksensä ovat käynnistäneet Euroopan parlamentin vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin parlamenttiryhmä, joka on jo kertaalleen erottanut Ždanokan vuoden määräajaksi, Latvian tiedustelu VDD sekä Euroopan parlamentin eettisiä sääntöjä käsittelevä neuvo-antava komitea. Latvialaismeppien mielestä tämä on liian hidasta.

LUE MYÖS:

Arvio FSB-yhteistyöstä: Näitä seurauksia mepille voi tulla