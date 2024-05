”Aito ystävä” – Näin Iranin edesmennyttä presidenttiä kuvaillaan Kremlissä

Iranin presidentti Ebrahim Raisin vahvistettiin maanantaina kuolleen helikopteriturmassa vuoristoseudulla maan luoteisosissa. Valtionmedian mukaan presidentin helikopteri syöksyi maahan heikkojen sääolosuhteiden seurauksena.

Varapresidentti Mohammad Mokhber hoitaa tehtävää uuden presidentin valintaan saakka, jonka on tapahduttava lain mukaan 50 vuorokauden kuluessa. Turmassa sai surmansa myös Iranin ulkoministeri.

Eri maiden hallitukset ovat ilmaisseet surunvalittelunsa Iranille tapauksen johdosta. Myös Euroopan unioni osallistui helikopterin etsintäoperaatioon, vaikka äärikonservatiivista Ebrahim Raisia oli arvosteltu vakavista ihmisoikeusrikkomuksista.

Iranin edesmennyttä presidenttiä kuvailtiin erityisen lämpimästi Venäjällä. Maiden väliset suhteet ovat tiivistyneet Ukrainan sodan myötä, sillä Iran on toimittanut Venäjän asevoimille tuhansia räjähdelennokkeja ja muuta kalustoa.

Presidentti Vladimir Putin kuvaili tiedotteessa Raisia ”loistavaksi poliitikoksi” ja ”aidoksi Venäjän ystäväksi”.

– Hän auttoi suuresti henkilökohtaisella panoksellaan maidemme hyvän naapuruussuhteen kehitystä ja sen tuomista strategisen kumppanuuden tasolle, Putin toteaa tiedotteessa.

Moscow Times -lehden mukaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kuvaili helikopterionnettomuudessa kuolleita ”islamilaisen tasavallan todellisiksi patriooteiksi”.

“As a true friend of Russia, he made an invaluable personal contribution to the development of good-neighborly relations between our countries, and made great efforts to bring them to the level of strategic partnership,” Vladimir Putin said.https://t.co/6sZplrwTG3

