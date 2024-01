Arvio FSB-yhteistyöstä: Agentti voidaan erottaa europarlamentista

Aktiivisesta yhteydenpidosta Venäjän tiedusteluun FSB:hen kiinni jäänyt latvialainen europarlamentaarikko järjesti nimissään parlamentissa keskustelutilaisuuksia, joiden järjestelyihin osallistui Venäjän lähetystö Brysselissä.

Parlamentin vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin parlamenttiryhmässä oli tiedetty jo ainakin kymmenen vuotta, että Tatjana Ždanoka edustaa näkemyksiltään Kremliä myötäilevää linjaa.

– Muistan että Ždanoka järjesti parlamentissa parikin kertaa erilaisia keskustelutilaisuuksia, joihin minäkin sain kutsuja. Huomasin, että kutsuttujen listalla oli myös Johan Bäckman, sanoo europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.) Verkkouutisille.

– Muistan, kun keväällä 2014 Ukrainan Odessassa tapahtui tuhopoltto, otti Zdanoka asiakseen järjestää keskustelun, jossa syyllisti vahvasti Ukrainaa.

Venäjän ollessa hyökkäämässä ja hyökättyä Ukrainaan talvella 2022, poikkesivat Ždanokan kannanotot niin räikeästi parlamenttiryhmän linjasta, että ryhmän johdolle tuli selväksi, ettei tämä voi jatkaa ryhmässä.

– Ždanoka ei siis ole ollut vihreiden ryhmässä, vaan Euroopan vapaan allianssin (EFA) kautta samassa parlamenttiryhmässä. Nykyään hän toimii täysin ryhmien ulkopuolella sitoutumattomana, Heidi Hautala painottaa.

– Joka tapauksessa myös EFA:ssa Ždanoka on ollut poikkeusyksilö ja edustanut hyvin marginaalisia ajatuksia. Kuva, jota nämä uudet tiedot Ždanokasta täydentävät, on hyvin johdonmukainen.

Latvian pääkaupungin Riian kaupunginvaltuustossa jo Neuvosto-Latvian aikana toiminut Tatjana Ždanoka sai Latvian kansalaisuuden vuonna 1996. Hän nousi Euroopan parlamenttiin vuonna 2004.

Ždanoka on koulutukseltaan matematiikan tohtori ja painottaa poliittisessa työssään Latvian venäjänkielisten oikeuksia. Venäläinen tutkiva sivusto The Insider, latvialainen Re:Baltica, virolainen Eesti Päevaleht ja ruotsalainen Expressen paljastivat maanantaina, että Ždanoka on pitänyt säännöllisesti yhteyttä vähintään kahteen Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n virkailijaan koko sen ajan, kun on toiminut europarlamentissa.

Asia kävi ilmi vuotaneista sähköposteista. Niiden mukaan Ždanoka on sekä lähettänyt sähköpostitse tietoa taustakeskusteluista ja tapahtumista sekä pyytänyt apua omien tapahtumien ja matkojen järjestämiseen.

Ensimmäinen Ždanokan ilmi tulleista FSB-yhteyksistä on Dmitri Gladei, jonka julkinen tehtävä on johtaa venäläistä vaalitarkkailuorganisaatiota. Gladei yhdisti Ždanokan yli kymmenen vuotta sitten toiseen FSB:n työntekijään, Sergei Beltjukoviin. ”Vaalitarkkailu” ehti kuitenkin ajaa asiansa.

– Ždanoka oli tarkkailemassa vaaleja Krimillä, kun Venäjä oikeutti sen liitämisen itseensä. Oli parlamentille kiusallista, että jäsen käytti hyväkseen parlamentin arvovaltaa tällaisessa tilanteessa, jossa vaalit eivät olleet millään mittapuulla demokraattiset, sanoo Hautala.

Heidi Hautala ei pidä venäjänkielisen vähemmistön oikeuksien ajamista poliittisesti ongelmallisena europarlamentissa, mutta Tatjana Ždanoka ajoi itsensä väärille raiteille. Seuraa Ždanoka on löytänyt muista marginaalimepeistä, kuten Identiteetti ja demokratia -parlamenttiryhmän ranskalaisesta Thierry Marianista. Mariani on Kansallinen liittouma -puoleen jäsen ja Marine Le Penin puoluetoveri.

Heidi Hautala kertoo nostavansa asian esille parlamentin jäsenten eettisiä sääntöjä käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa, jonka puheenjohtajana hän toimii. Komitea voi tutkia asiaa ja suosittaa puhemiehelle toimenpiteitä tilanteeseen puuttumiseksi.

– Mikäli julkisuudessa olleet tiedot pitävät paikkansa, kyseessä saattaa olla parlamentin jäseniä koskevien menettelysääntöjen vakava loukkaus. Europarlamentaarikoilla on velvollisuus välttää huolellisesti tilanteita, jotka voivat viitata sopimattomaan vaikuttamiseen, Heidi Hautala sanoo.

– Mahdollisia seuraamuksia menettelysääntöjen loukkauksesta voivat olla esimerkiksi rajoitukset luottamukselliseen tietoon pääsyssä tai määräaikainen kielto osallistua parlamentin toimintaan. Äärimmäisessä tapauksessa jäsen voidaan pidättää tehtävistä, joissa hän toimii, Hautala jatkaa.

