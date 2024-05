Yli 150000 henkilöä puuttuu – Kremlin turvallisuusjoukkojen toiminta lamaantui

Ukrainan sodan aiheuttamien paineiden kerrotaan lisäävän Venäjän sisäisten turvallisuusjoukkojen valtavaa henkilöstöpulaa, toteaa brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen viestipalvelu X:ssä viitaten venäläislähteisiin.

Sisäministeriön henkilöstöpulan sanotaan olevan 152 000 työntekijää. Tämän seurauksena ministeriö on ”lamaantunut” eikä pysty taistelemaan rikollisuutta vastaan.

Runsaasti sisäpiiripaljastuksia Ukrainan sodan aikana julkaissut suosittu Telegram-kanava VChK-OGPU kertoo sisäministeri Vladimir Kolokoltsevin todenneen äskettäin Venäjän liittoneuvostolle, että hänen ministeriöstään puuttuu 152 000 työntekijää. Tämä luku on kasvanut 150 prosenttia viimeisen kuuden kuukauden aikana.

– Viime vuonna sisäministeriössä kerrottiin olleen kymmeniä tuhansia avoimia työpaikkoja, kun poliisit ja muut sisäisen turvallisuuden virkailijat irtisanoutuivat etsiäkseen parempia mahdollisuuksia muualta. Tilanne näyttää pahenneen sen jälkeen, Chris Owen toteaa.

Venäjän sisäministeriön lähteen mukaan tämä johtuu hankalista rekrytointiprosesseista, asevoimien luomasta kilpailuasetelmasta parempine palkkoineen Ukrainan rintamalla sekä demoralisoituneiden työntekijöiden jatkuvasta siirtymisestä muihin tehtäviin.

Sisäministeriön uusien työntekijöiden on läpäistävä lääkärintarkastus ja hankittava erilaisia asiakirjoja työllistymistä varten, mikä kestää kuusi kuukautta. Tämän jälkeen heidän on suoritettava vielä kuuden kuukauden koulutus. He ovat siten operatiivisessa toiminnassa vasta vuoden kuluttua.

Monet sisäministeriön työntekijät ovat eronneet ja ottaneet vastaan paljon paremmin palkattuja töitä taistellakseen Venäjän armeijassa Ukrainan rintamalla.

Myös liiallinen byrokratia ja huono hallinto mainitaan irtisanoutumisten syiksi. VChK-OGPU:n lähteen mukaan irtisanoutumiset lisääntyivät sen jälkeen, kun kävi selväksi, että Kolokoltsev pysyy tehtävässään.

– Sisäministeriön työ on täysin lamaantunut, lähde kertoo.

Sisäministeriön ongelmat havainnollistavat, kuinka Ukrainan sodan paineet heikentävät Venäjän valtiota sisältä käsin.

– Kuten aiemmin on raportoitu, seurauksena on ollut rikollisuuden lisääntyminen, ja monet vakavat rikokset, kuten raiskaukset ja murhat, ovat jääneet ratkaisematta, Chris Owen sanoo.

