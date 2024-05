Google investoi Haminan datakeskukseen miljardi euroa

Hakukoneyhtö Google investoi miljardin Haminassa sijaitsevan datakeskuksensa laajentamiseen, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Haminan datakeskus työllistää tällä hetkellä noin 400 henkilöä. Laajennuksen myötä uusia työpaikkoja syntyy noin 100 lisää.

– Googlen ilmoitus miljardi-investoinnista datakeskuksen laajennukseen on erittäin hieno

uutinen Suomelle ja suomalaisille. Sen vaikutukset työllisyyteen ja talouskasvulle ovat

tervetulleita. Tämä lähettää myös tärkeän viestin maailmalle siitä, että Suomi on

houkutteleva ja kannattava investointiympäristö globaaleille toimijoille, pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo tiedotteessa.

Yhteensä Google on investoinut Haminan datakeskukseen yli 4,5 miljardia euroa.

Google luovuttaa datakeskuksen toiminnasta syntyvän hukkalämmön Haminan energialle. Laitoksen hukkalämpö tulee kattamaan noin 80 prosenttia Haminan kaukolämmöntarpeesta.

– Googlen hukkalämmön talteenottoprojekti on juuri sellainen investointi, joita Suomi

tarvitsee. On inspiroivaa, että tällaisella yksittäisellä toimella yhden kaupungin lähes koko

kaukolämmön jakelu saadaan hukkalämmöllä toimivaksi. Tämä tuo kotitalouksille

taloudellisia säästöjä, mutta ensisijaisesti kyseessä on merkittävä ilmastotoimi,

ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoo.