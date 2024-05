Yleinen tapa voi tuhota puhelimesi akun – asiantuntija antaa vinkit käyttöiän pidentämiseen

Tyypillisin merkki älypuhelimen ikääntymisestä on sen akun heikkeneminen. Tutkimusten mukaan älypuhelimissa olevien litium-akkujen kunto laskee merkittävästi jo kahden vuoden jälkeen. Käytännössä tämä ilmenee siten, että akku tyhjenee huomattavasti aiempaa nopeammin ja sitä joutuu lataamaan entistä useammin.

Vaikka puhelimen akku heikkenee väistämättä käytön myötä, käyttäjä pystyy pidentämään sen elinikää omilla valinnoillaan. Helpoin tapa pidentää puhelimen akun ja siten koko laitteen käyttöikää on kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla laitteensa lataa.

Aalto-yliopiston professorin Tanja Kallion mukaan akun materiaalien kestävyyden kannalta akun varaus olisi kannattavinta pitää 20-80 prosentin välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puhelimen akkua ei tulisi ladata yli 80 prosenttiin eikä vastaavasti päästä alle 20 prosentin varaustason.

Akun oikeanlaisella lataamisella voi pidentää akun käyttöikää merkittävästi.

Paras tapa ladata puhelinta on Kallion mukaan niin sanottu hidas lataus. Tämä perustuu hänen mukaansa siihen, että hitaan latauksen aikana puhelimen akussa tapahtuu vähemmän haitallisia sivureaktioita.

Älä lataa puhelinta kylmässä

Lataustavan lisäksi akun kestävyyteen vaikuttaa oleellisesti toinenkin tekijä: lämpötila.

– Puhelimen akku on suunniteltu toimimaan parhaiten huoneenlämmössä eli käyttäjän kannattaa mahdollisuuksien mukaan pitää huolta siitä, millaisissa olosuhteissa puhelinta lataa, Kallio kertoo Verkkouutisille.

Puhelinta ei ole suositeltavaa ladata esimerkiksi hyvin kylmässä lämpötilassa. Kallion mukaan joissakin puhelimissa akun lataus ei välttämättä edes onnistu lämpötilan ollessa riittävän alhainen.

– Kylmässä lataus on nimenomaisesti ongelmallista ja nykyisten puhelinten akunhallintajärjestelmät estävät esimerkiksi nolla-asteisen akun lataamisen. Sanoisin, että viisi plussa-astetta on se raja, jonka alapuolella akussa alkaa tapahtumaan sivureaktioita enemmän kuin huoneenlämmössä.

Puhelimissa olevien akunhallintajärjestelmien yksityiskohtiin Kallio ei ota kantaa, sillä ne voivat poiketa puhelinmalleittain.

Asiantuntijan mukaan pikalataus voi olla haitaksi akun kestävyydelle. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Älypuhelinta ei saisi pitää myöskään kuumissa olosuhteissa. Kesän tullen tyypillinen vaaranpaikka on jättää puhelin suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa. Tällä on haitallisia vaikutuksia akun kestävyydelle.

– Puhelinta kannattaa pitää mieluummin varjossa kuin jättää esimerkiksi terassipöydälle suoraan auringonvaloon, koska se lisää akun ikääntymistä.

Kallion mukaan tasapainottelu kylmän ja kuuman lähellä onkin tietynlaista ”kauhun tasapainottelua”. Se johtuu juuri siitä, että akut on suunniteltu toimimaan huoneenlämmössä parhaiten.

Nykyajan älypuhelimien mukana tulee usein tehokas pikalaturi, joka lataa puhelimen akun täyteen lyhyessä ajassa. Kallion mukaan viime vuosina hehkutettuun pikalataukseen liittyy kuitenkin varjopuoli: se on haitallinen akun kestävyydelle.

– Pikalataus nopeuttaa akussa tapahtuvia sivureaktioita ja on sillä tavalla haitallinen akun kestävyydelle. Sanoisin, että pikalatausta kannattaa käyttää silloin tällöin, jos sille on tarvetta. Pääsääntöisesti kuitenkin välttäisin sitä, ja suosisin hidasta latausta.

Pidemmän päälle akun hidas lataus onkin Kallion mukaan paras vaihtoehto.

Laitteen käyttöikää voi pidentää monella tavalla

Älypuhelimen akun käyttöikä on usein yhteydessä myös koko laitteen käyttöikään, sillä akun kestävyyden heikennyttyä moni vaihtaa laitteensa uuteen.

New York Times muistuttaa artikkelissaan, että puhelimen elinikää on mahdollista saada pidemmäksi vaihtamalla laitteen akku. Koska nykyaikaisissa puhelimissa akku ei ole helposti irrotettavissa, akku kannattaa vaihtaa ammattilaisen toimesta huoltoliikkeessä. Akun vaihtamisen hinta voi vaihdella suuresti valmistajan ja puhelinmallin mukaan.

Akun vaihtaminen on yksi keino pidentää älypuhelimen käyttöikää. PIXABAY

Toinen tehokas tapa pidentää laitteensa elinikää on huolehtia sen puhtaudesta. Älypuhelin kannattaa siis putsata pölystä ja muusta ylimääräisestä liasta. Puhelimeen voi päätyä pölyä ja likaa esimerkiksi latausporttien ja kaiutinaukkojen kautta.

Pahimmillaan puhelimen kaiuttimiin ja latausportteihin kertynyt ylimääräinen lika voi hidastaa puhelimen akun latausta tai haitata puheluiden kuuluvuutta.

Koska nykyajan älypuhelimet ovat ominaisuuksiltaan käytännössä taskussa kulkevia tietokoneita, niiden elinkaari riippuu myös käyttäjästä riippumattomista tekijöistä. Siis siitä, kuinka kauan laitteen valmistaja julkaisee laitteelle tietoturvapäivityksiä. Kun niitä ei enää julkaista, laitetta ei kannata käyttää ainakaan verkkoon kytkettynä.

Jos älypuhelin ei ole kytkettynä verkkoon, sen älyominaisuuksista ei ole käyttäjälleen juurikaan hyötyä. Yleensä tässä vaiheessa puhelin kannattaa viimeistään vaihtaa uuteen.

Puhelinvalmistajat julkaisevat laitteilleen tietoturvapäivityksiä vaihtelevan ajan mukaan. New York Times kiinnittää artikkelissaan huomiota siihen, että osa puhelinvalmistajista on alkanut tarjota laitteille päivityksiä jopa seitsemän vuoden ajan. Tämä on seurausta siitä, että aiemmin puhelinvalmistajia on arvosteltu siitä, että ne pyrkivät tietoturvapäivitysten tarjoamisen lopettamisella ohjaamaan kuluttajat ostamaan uusia laitteita tilalle.

