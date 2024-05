EU:n huippupoliitikko: Suomen rajalait voivat olla esikuva muille

– Suomi on Euroopan rajaturvallisuuden hoitamisessa roolimalli Euroopassa, toteaa Suomessa vieraillut Euroopan kansanpuolueen (EPP) puheenjohtaja Manfred Weber Verkkouutisten haastattelussa.

Saksalaisen Weberin mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin toteuttamat hybridioperaatiot ovat uuden mittakaavan hyökkäyksiä Euroopan rajoille. Weberin mielestä Suomen hallituksen antama esitys uudesta rajaturvallisuuslaista on tervetullut.

– Suomen hallituksen uusi esitys on lakiteitse annettu vastaus rajatilanteeseen. Tämän avulla on valmius luoda oikeusvarmuutta tilanteessa, jossa laitonta maahanmuuttoa käytetään hybridihyökkäysten välineenä. Siksi Suomen malli voisi toimia esikuvana koko Euroopan unionille. Euroopan tasolla meillä ei tällä hetkellä ole lainsäädännöllistä selkeyttä tästä, Weber sanoi haastattelussa.

Saksalainen Weber vieraili keskiviikkona Suomessa ja kävi muun muassa Vaalimaalla tutustumassa itärajan tilanteeseen. Hän on toiminut europarlamentaarikkona vuodesta 2004 alkaen ja EPP:n puheenjohtajana vuodesta 2022. EU Matrixin julkaiseman listauksen mukaan Weber on EU-parlamentin toiseksi vaikutusvaltaisin meppi.

Weberin mielestä EU voisi ottaa suurempaa roolia Venäjän hybridioperaatioista ja itärajan sulkemisesta kärsimään joutuneiden Euroopan rajaseutujen taloudellisessa tukemisessa.

– EU:n alueelliset rahastot ovat käytettävissä alueille, joilla on vaikea lähtötilanne. Se on tärkeä viesti eurooppalaisesta solidaarisuudesta. Ja selvästi sitä tarvitaan täällä (Suomen itärajalla) erityisissä olosuhteissa, joissa alue on kärsinyt rajojen sulkemisen seurauksena taloudellisesti, ja myös turismi on vähentynyt.

Weberin mukaan EPP:n tärkein viesti on, että Euroopassa ollaan jämäköitä rajaturvallisuuden hoitamisessa.

– Suomi teki jämerän päätöksen viime vuoden lopulla sulkiessaan rajansa. EPP-johtoiset hallitukset ovat tehneet samanlaisia jämäköitä rajaturvallisuuden päätöksiä muuallakin unionin alueella, esimerkiksi Kreikan-Turkin-rajalla. Emme salli, että ulkoiset naapurimme hyökkäävät meitä kohti välineellistetyllä maahanmuutolla. Sosialistit ja muut poliittiset ryhmät saattavat puhua asiasta, mutta EPP ratkaisee ongelmia ja käytännössä toimeenpanee päätöksiä monissa maissa, hän toteaa.

Weber muistuttaa, että myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tehnyt paljon työtä kolmansien maiden suuntaan yhteisen ymmärryksen löytämiseksi maahanmuuttoon.

– EU voisi myös rahoittaa kaikki rajaturvallisuustoimet. Kyse ei ole vain Suomen rajasta, vaan koko Euroopan rajasta. Kyse on yhteisestä sijoituksesta, joka ei ole vain (tässä tapauksessa) Suomen vastuulla, Weber toteaa.

Puolassa, Latviassa ja Liettuassa on sovellettu niin sanottua pushback-menetelmää eli takaisin työntämiseksi luonnehdittua tiukkaa suoraan rajalta käännyttämisen linjaa. Weberin mukaan on selvää, että pushbackin käyttö on lainsäädännöllisestä näkökulmasta kielletty EU:ssa ja kaikki kunnioittavat sitä. Weber kuitenkin muistuttaa problematiikasta, joka ruohonjuuritasolla koskee eteen tulevia tilanteita.

– Oikeusvarmuus siitä, mikä on pushbackia ja mikä ei, ei ole aina selvää. Rajavartija voi joskus olla tilanteessa, jossa ei tiedä miten käytännössä toimeenpanee EU:n yhteisiä sääntöjä. Kun valtion viranomainen hylkää rajalla maahantulopyrkimyksen, se ei automaattisesti ole pushback, vaan ”ei” laittomalle maahantulopyrkimykselle. Tätä täytyy entisestään selventää. Tarvitsemme viranomaisiltamme enemmän selvennystä oikeusvaltioperusteiseen menettelyyn, Weber arvioi.

Keskustaoikeistolainen EPP on EU-parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 176 meppiä. Suomesta EPP-ryhmään kuuluu parlamentissa kokoomus. Ryhmään kuuluvat myös muun muassa Saksan kristillisdemokraatit, Espanjan kansanpuolue ja Ruotsin maltillinen kokoomus.

– Haemme EU-vaaleissa hyvää tulosta ja vahvaa mandaattia EPP:lle. Meidän täytyy vakiinnuttaa Eurooppa keskustaoikeistosta käsin. Tarvitsemme vahvan keskustaoikeiston, joka johtaa Eurooppaa oikeaan suuntaan, Weber linjasi.

EPP:n tärkeimmät viestit mandaatin hakemiselle kansalaisilta ovat EU:n kilpailukyvyn vahvistaminen sekä rauhan säilyttäminen EU:n rajojen sisällä.

Yhteistyöstä muiden parlamenttiryhmien kanssa puheenjohtaja muistuttaa EPP:llä olevan kolme perusperiaatetta.

– Teemme yhteistyötä vain niiden puolueiden kanssa, jotka kunnioittavat Eurooppaa ja ovat osa eurooppalaista prosessia, tukevat Ukrainaa ja puolustavat oikeusvaltiota. Meillä on nämä kolme perusperiaatetta ja sen mukaan toimimme. Emme esimerkiksi tee yhteistyötä Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) kanssa, koska he haluavat tuhota sen Euroopan, johon me uskomme, Weber toteaa.

Weberin mukaan EU:n pitää pystyä tekemään jatkossa vakaita budjetteja. Puheenjohtaja uskoo Euroopan tuen Ukrainalle pysyvän vahvana.

– Kaikkialla, missä matkustan ja tapaan ihmisiä, eurooppalaiset ihmiset tukevat Ukrainaa. Tavalliset ihmiset ajattelevat, että ukrainalaiset kärsivät ja ovat taistelemassa paitsi oman vapautensa ja demokratiansa myös Euroopan vapauden ja demokratian puolesta. Tämän takia uskon, että Euroopan tahto Ukrainan tukemiseen on pitkällä tähtäimellä vahva.

– On myös tärkeää, että annamme ukrainalaisille viestin, että voitte olla osa meitä ja saavuttaa samanlaisen elintason, kuin meillä on tänään. Tämä antaa Ukrainalle motivaatiota jatkaa elämää ja kamppailua, Weber toteaa.