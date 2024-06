Unohtavatko oppilaat kaiken kesällä?

Jo pitkään ovat opettajat ja vanhemmat kantaneet huolta kesälomien kielteisistä vaikutuksista kouluikäisille lapsille, kertoo The Washington Post. Lasten on yksinkertaisesti pelätty unohtavan kouluvuoden aikana opittu pitkän tauon aikana, ja keskustelua kesäloman vaikutuksista on käyty englanninkielisessä maailmassa jo vuosikymmenten ajan. Vuonna 1996 julkaistun ja tuolloin laaja keskustelua herättäneen tieteellisen artikkelin mukaan peruskouluikäiset oppilaat ottavat kesäloman aikana keskimäärin noin kuukauden takapakkia lukemisessa ja matematiikassa.

Tänä päivänä tutkijat kuitenkin kyseenalaistavat vanhat väitteet, The Washington Post kirjoittaa, ja painottavat asian olevan hankalasti mitattavissa. Kysymys on yhä avoin, sanoo kesäloman vaikutuksia tutkinut professori Paul Von Hippel Texasin yliopistosta. Tehokkain keino saada asiaan selvyyttä oppilaille pidettäisiin samaan aineistoon pohjautuvat kokeet juuri ennen lomien alkua ja jälleen heti koulujen alettua, mutta harvat kokeet on laadittu mittaamaan juuri kesäloman vaikutuksia, hän sanoo.

Kesälomien kielteiset vaikutukset vaihtelevat juuri koetyypin perusteella, von Hippel kertoo. Joidenkin koetulosten mukaan lapset kesän aikana todellakin unohtavat kuukausien edestä koulussa oppimaansa, toisten kokeiden mukaan kyse on lähes marginaalisesta muutoksesta. Vaihtelevuus on siis laajaa, ja eri tuloksia on hankala verrata keskenään, tutkija toteaa. Yhden johtopäätöksen professori uskaltaa lehdelle kuitenkin tehdä.

– On selvää, että oppilaat keskimäärin eivät kesän aikana juuri opi mitään, hän sanoo.

The Washington Post muistuttaa kesäloman tarjoavan mahdollisuuksia koululaisille syventää tietojaan. Lukutaitojen vaaliminen on erityisen tärkeää, ja matematiikan voi helposti yhdistää erinäisiin kodin askareisiin.