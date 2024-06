Venäjä ohitti USA:n Euroopan kaasuntoimittajana

Venäjä ohitti toukokuussa Yhdysvallat Euroopan kaasunviejänä, ollen maanosan toiseksi suurin toimittaja Norjan jälkeen. Asiasta uutisoi Financial Times. Vaikka kyse on hetkellisistä muutoksista, on se samalla asiantuntijoiden mukaan esimerkki Euroopan hankaluuksista päästä eroon venäläisestä energiasta.

Helmikuussa 2022 alkaneen Ukrainan sodan jälkeen EU on pyrkinyt vähentämään riippuvuuttaan venäläisestä energiasta, ja Venäjältä saatavaa kaasua on pyritty korvaamaan etenkin Yhdysvalloista saadulla nesteytetyllä maakaasulla. Yhdysvallat ohitti Venäjän kaasunviejänä syyskuussa 2022, mutta tämän vuoden toukokuussa yhdysvaltalaiskaasun osuus Euroopan tuonnista laski 14 prosenttiin. Venäläiskaasun osuus tuonnista oli viime kuussa 15 prosenttia. Muutoksesta povataan lyhytaikaista, sillä nestekaasun tuotanto kasvaa jatkuvasti Yhdysvalloissa.

Venäjä on rajoittanut kaasutoimituksiaan Eurooppaan, mutta kaasua virtaa maanosaan yhä Ukrainan ja Turkin kaasuputkien läpi. Kaasutoimitusten tulevaisuus on kuitenkin hämärän peitossa, sillä Venäjän ja Ukrainan kaasusopimus raukeaa vuodenvaihteessa. EU:ssa on käyty keskustelua venäläiskaasun korvaamisesta azerbaidžanilaisella kaasulla, mutta nykyisten kaasuputkien kapasiteetin ei tähän uskota vielä riittävän.